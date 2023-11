El Municipio de Aguascalientes anunció que se daría marcha atrás a la propuesta del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles respecto a donaciones y herencias, previamente presentado en el proyecto de Ley de Ingresos del 2024. Los regidores capitalinos consideraron esto como una rectificación tras las críticas a la aplicación de este gravamen, con el que se pretendía recaudar hasta 25 millones de pesos.

Durante una sesión extraordinaria celebrada este martes, el Cabildo discutió la presentación de esta propuesta ante el Congreso del Estado. En este sentido, los regidores y regidoras de la ciudad se posicionaron al respecto.

En una primera intervención, el regidor de Movimiento Ciudadano, Gustavo Granados, se dijo a favor de la suspensión de este impuesto, ya que resultaría perjudicial para los ciudadanos que ya pagaron otros conceptos similares y además, porque no se especificó el destino o uso de dicha recaudación.

“En la bancada naranja solicitamos que se retirara este impuesto, que creemos, es en perjuicio de los ciudadanos que ya en algún momento pagaron esos derechos, y que no venían etiquetados particularmente para ningún proyecto específico que fuera del beneficio de la ciudadanía”, dijo.

Por su parte, la regidora Mirna Rubiela Medina Ruvalcaba, del PAN, respondió que estos recursos podrían haber sido destinados a las necesidades de la ciudad, como la prestación de los servicios públicos, por ejemplo. De igual manera, recordó que la federación aplicó varios recortes presupuestales para los ayuntamientos, por lo que debían buscarse las estrategias para subsanar esta necesidad.

Posteriormente, la regidora del PRI, Citlalli Rodríguez González, apuntó que ninguno de los regidores capitalinos hizo observaciones previas a este ni a otro impuesto propuesto en la ley de ingresos del próximo año, sino que ahora, la autoridad estaba reculando en su decisión luego de las críticas de la ciudadanía.

“Finalmente, cuando se nos propuso el proyecto de ley de ingresos, por unanimidad todos votamos a favor, no hubo ninguna observación, ni a este ni a ningún otro impuesto. Lo que estamos haciendo es recular, estamos haciendo caso del mandato popular, y están en contra de este aumento o este nuevo incremento, que hay que decirlo, no es un impuesto nuevo, es un impuesto que ya existía”.

De igual forma, la regidora Alejandra Peña Curiel, de Morena, agregó que el ayuntamiento esperaba ingresos por hasta 25 millones de pesos a causa de este impuesto.

También recalcó que el gravamen no sería aplicable para todas las herencias y donaciones, y que, además, se tenían programados varios descuentos. Aún así, se dijo a favor de eliminar esta propuesta.

“Si bien es cierto que aún no se define el paquete de egresos, será ahí donde tendremos que vigilar cómo y de qué manera se va a distribuir ese presupuesto. Se tenía presupuestado un ingreso de 25 millones de pesos por este impuesto, que no es nuevo, sino que estaba exento, ojo, no aplicaba para todos, además de descuentos que pudieron haberse dado”.