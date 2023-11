El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes (SSPE), Manuel Alonso García, sostuvo la versión brindada por la fiscalía estatal respecto a la muerte del magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo, y su pareja, Dorian Daniel Herrera, en donde se investiga un presunto homicidio y suicidio.

En entrevista, el funcionario estatal recalcó que todas las investigaciones de las autoridades están basadas en múltiples evidencias, como los videos captados por la cámara de vigilancia instalada en el domicilio del magistrade y otros indicios hallados en el interior del domicilio.

Sin embargo, insistió en que se deben esperar los resultados finales ofrecidos por la fiscalía, hasta que concluyan con las diligencias.

“Lo que yo sí creo es que la criminalística no miente , entonces precisamente eso es sumamente importante, es una ciencia que no miente y al final son los resultados que la fiscalía entregará”.

Alonso García señaló que también se revisaron las cámaras del Aeropuerto Internacional de Aguascalientes y algunas de las pertenecientes al C5. En ellas, no se identificó una discusión entre la pareja, sin embargo, sí se percibió un conflicto entre las víctimas cuando llegaron a su domicilio.

También afirmó que ninguno de los vecinos escuchó altercados entre el magistrade y Dorian durante la noche del incidente.

“Lo que sí vimos en cámaras afuera del domicilio es que probablemente venían un poco diferenciados por la actitud que asumen cuando bajan del vehículo nada más, pero sin ninguna situación diferente”, dijo. “Nosotros identificamos plenamente que no hubo una persona que hubiera estado antes o que haya arribado después al domicilio”.

Por su parte, la familia de Jesús Ociel Baena e integrantes de la comunidad LGBTIQ+ han manifestado su rechazo a esta versión.

El titular de la SSPE señaló que la corporación estaba al tanto de la protección solicitada por el magistrade Jesús Ociel, sin embargo, explicó que esta vigilancia no era permanente, en atención a sus necesidades personales y profesionales.

Mencionó que el magistrade no solo tenía el interés de solicitar la protección de las autoridades estatales, sino que estaba tramitando una solicitud de apoyo en el ámbito federal, debido a las amenazas constantes que recibía en sus redes sociales.

“Sobre todo en sus redes sociales es donde había diversidad de opiniones no, entre ellas lógicamente pensó que ‘de todo esto que me escriben, puede ser que alguien me quiera ocasionar alguna situación’, y fue que se determinó ponerle personal de seguridad”.

“El magistrade también solicitó información en el ámbito federal, creo que estaba en ese trámite de esta solicitud, pero mientras esto se resolvía, nosotros le brindamos personal de seguridad”.