Hasta el momento, Aguascalientes no se ha visto afectado por un incremento en el número de pacientes positivos a virus como la influenza o el Covid-19, indicó el titular del Instituto de Servicios de Salud del Estado (ISSEA), Rubén Galaviz Tristán. Aún así, el funcionario y otros representantes del sector salud invitaron a la población a vacunarse contra estas enfermedades.

En conferencia de prensa y acompañado por los representantes del IMSS y el ISSSTE, el galeno explicó que, gracias a la reducción en la agresividad de la pandemia, virus como el Covid-19 y la influenza han dejado de representar un riesgo para la salud pública, aunque siguen siendo de interés para las instituciones médicas.

“Afortunadamente, este va a ser un año diferente, porque no tenemos tanto impacto pandémico. Los virus son nuestro reto, pero en este momento no nos están impactando como el año pasado que fue catastrófico. Gracias a que esto bajó, no nos va a impactar”.