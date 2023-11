Un maestro de primaria fue detenido el pasado lunes en Durango, se le acusa de abuso en contra de un menor estudiante.

De acuerdo a la información compartida por el titular de la Secretaría de Educación del Estado, Guillermo Adame Calderón, las autoridades respondieron de manera rápida con la detención del trabajador de la Educación.

“Es un caso muy lamentable, de un abuso de un profesor contra un pequeño, de manera inmediata dimos parte a la Fiscalía General del Estado”, comentó.

“Yo no quiero meterme, no soy autoridad judicial ni investigadora… si la persona es o no responsable… pero si es un hecho muy penoso, muy vergonzoso…”, expresó.

Consideró que la autoridad debe actuar con todo el peso de la ley, para que estos casos sean ejemplo de lo que no debe suceder en las aulas escolares.

Por su parte, el subsecretario de Educación, Rolando Cruz, indicó que no pueden aportar mayores datos de este delito debido a la solicitud de la Fiscalía General del Estado (FGE) para llevar el caso conforme a derecho.

“Es una primaria en Durango, en el área urbana, estamos muy indignados en este caso del maestro, él está identificado y detenido, se habrá de actuar en consecuencia por el abuso”, concluyó.

