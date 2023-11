El vocalista de Guns N’ Roses, Axl Rose, fue acusado de agresión sexual ocurrida supuestamente en 1989, cuando estaba en la cima de su éxito, según documentos judiciales vistos por AFP este miércoles 22 de noviembre. En la demanda presentada electrónicamente, la víctima, Sheila Kennedy, actriz y modelo, alega que Rose, actualmente de 61 años, “la agredió sexualmente” y que ella “no dio su consentimiento y se sintió dominada”. Los hechos, explica Kennedy en la demanda, ocurrieron en la habitación de un hotel de Nueva York, tras conocerse en una discoteca.

Kennedy afirmó en la demanda que una amiga la invitó a un club nocturno para intentar conocer a la banda. Kennedy habló con Rose en el club y finalmente la invitó a ir a su hotel para una fiesta, afirmó. La amiga de Kennedy no fue invitada porque Rose supuestamente dijo que “no era lo suficientemente buena”, según la demanda, y Kennedy se disculpó con la amiga y fue al hotel de Rose con él junto con otra modelo y futura presentadora de MTV, Riki Rachtman.

COCAÍNA, CHAMPÁN Y OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS

En la habitación del hotel de Rose, según la demanda, Rose abasteció a los invitados con cocaína, champán y otras bebidas alcohólicas. Después de que Kennedy fue al baño, Rose supuestamente estaba esperando afuera de la puerta, y cuando salió, Rose “empujó a Kennedy contra la pared y la besó”. Añadió: “Kennedy encontró atractivo a Rose y no le importó este encuentro. Ella estaba dispuesta a acostarse con él si las cosas progresaban”, decía la demanda. Sin embargo, ella dice que no dio su consentimiento para el supuesto encuentro sexual con Rose que ocurriría esa misma noche.

Más tarde en la fiesta, cuando solo Rose, Rachtman, la otra modelo y Kennedy estaban en la habitación, Rose comenzó a tener relaciones sexuales con la otra modelo, alega la demanda. Kennedy afirmó que se sintió incómoda, alegando que “Rose era agresivo de una manera que parecía dolorosa para la modelo”. Kennedy afirmó además que Rose “estaba fomentando el sexo en grupo”, pero que ella no estaba interesada y salió de la habitación con Rachtman para regresar a su habitación de hotel.

ASÍ AXL ROSE COMETIÓ AGRESIÓN SEXUAL

Después de salir de la habitación de Rose, escuchó el sonido de un vidrio rompiéndose. “También escuchó a Rose gritarle a la modelo, supuestamente diciendo: “Eres una puta de mierda. Lárgate de aquí. Al escuchar el ruido, Rachtman supuestamente le dijo a Kennedy que ‘se va a poner mal'”. Kennedy afirma que Rose luego bajó por el pasillo hasta la habitación de Rachtman, vio a Kennedy y le preguntó: “¿Qué carajos estás haciendo aquí?”. Luego, Rose supuestamente empujó a Kennedy al suelo. “Mientras Kennedy estaba en el suelo, Rose la agarró por el cabello y la arrastró a través de la suite de regreso a su dormitorio”, dice la demanda, y agrega que le sangraban las rodillas después de raspar la alfombra. Cuando llegaron a su habitación, alega la demanda, Rose la arrojó sobre la cama boca abajo, agarró pantimedias y le ató las manos a la espalda.

Posteriormente tuvo relaciones sexuales de forma violenta. “Él no usó condón. Kennedy no dio su consentimiento y se sintió dominada. Sintió que no tenía escapatoria ni salida y se vio obligada a aceptar. Ella creía que Rose la atacaría físicamente, o algo peor, si ella decía que no o intentaba alejarlo. Ella entendió que lo más seguro era quedarse en la cama y esperar a que Rose terminara de agredirla”. N

(Con información de AFP y Rolling Stones)

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: