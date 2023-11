Tijuana se caracteriza por ser apasionada por los deportes, desde hace tiempo hemos visto como los estadios se han venido llenado ya sea en partido de Toros de Tijuana, en el Estadio Chevron o con Xoloitzcuintles en el Estadio Caliente, aunque hay un deporte que ha estado tomando fuerza en los últimos años y que ha ido demostrando que viene con ganas de escribir nuevas historias en la ciudad. Se trata de las artes marciales mixtas, MMA para los conocedores. Hay personas que al preguntarles si disfrutan ver esta disciplina ponen cara de asombro y dicen que es demasiada violencia visual, y quizás a veces tienen razón. Aunque no por eso hay que negar que este deporte no deja de ser un espectáculo que va más allá de lo que estamos acostumbrados a ver en la televisión.

Podemos poner el caso de la UFC, empresa de artes marciales mixtas que ha venido consolidándose a través del tiempo y que nos ha ofrecido combates que nos ha dejado con la boca abierta. Cabe mencionar que dentro de esa empresa tenemos mexicanos que destacan como el caso del Tijuanense Brandon Moreno, quien se convirtió en el primer peleador nacido en México en ser campeón en una división de dicha empresa.

Posiblemente haya personas que no sepan, pero Brandon empezó su carrera como profesional allá por el 2011 en un torneo que hasta la fecha ha estado haciendo mucho ruido en la región y en el cual son varios los peleadores que inician su carrera en este torneo para luego saltar a la UFC, la cual se llama Ultimate Warrior Challenge México (UWC).

Ahora bien, la UWC es la empresa de MMA más longeva que existe en México, la cual lleva desde 2009 forjando peleadores no solo nacidos en México o de zonas del sur de California, sino también luchadores procedentes de otras partes del mundo, incluyendo Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Francia, entre otros países con los cuales se han realizado más de 20 eventos con más 200 peleadores, destinando a casi 20 luchadores a la UFC incluyendo al tijuanense Brandon Moreno.

Los eventos de UWC se han llevado a cabo en varios recintos importantes de la ciudad Tijuana incluyendo el Foro (Antiguo Palacio Jai Alai), así como el Auditorio Municipal Fausto Gutiérrez Moreno. No obstante, para esta ocasión se piensa volver a realizar un nuevo evento en un lugar donde ya ha tenido antecedentes, realizándose en esta ocasión en el Entram Gym.

UWC 48, es así como se llama el evento que muchos amantes de las MMA deseaban poder ver, en el cual tuvimos la oportunidad de ser testigos durante la ceremonia de pesaje de cómo los peleadores estelares el argentino Tony “11 tiros” Gordillo y el brasileño Víctor “Imperador” de Paula estuvieron cerca de adelantar la pelea estelar con la riña que tuvieron en el Hotel Palacio Azteca donde se llevó a cabo el pesaje. Del mismo modo, pudimos ver como otros competidores se vieron cara a cara previo a sus peleas.

Durante el evento UWC 48 más de uno se quedó sorprendido del talento demostrado por parte de los peleadores tanto nacionales como internacionales que estuvieron preparándose para sus combates.

En la cartelera estuvieron luchadores procedentes de varios países incluyendo Colombia, España, Países Bajos, Perú, Uruguay, Chile, Brasil, así como de México y Estados Unidos.

Quienes abrieron el evento UWC 48 fueron la mexicana Jessica Solís y la uruguaya Melany Gómez, pelea que terminó en el primer round por TKO a favor de la peleadora uruguaya

Terminada la anterior pelea llegó el turno del español Steven Almedia y del norteamericano Abraham Ayala, pelea que ganó el estadounidense por vía de TKO en el primer round

Una vez terminada el anterior combate se presentó el neerlandés Víctor Kuiks contra el colombiano Fausto Gómez quienes nos regalaron una intensa Perla en la que el neerlandés se la llevó por decisión unánime al tercer round.

Justo después los mexicanos Hugo Torres y Sergio Quintero tuvieron su enfrentamiento donde Torres se lo llevó en el primer round vía TKO

Posteriormente fue el turno del peruano Luis Elías y el Mexicano Yahir Ramírez, pelea en que se lo llevó el peleador sudamericano por vía TKO en el segundo asalto.

-Fue el momento de la pelea coestelar por el cinturón de peso mosca entre el argentino Braian González contra el chileno Matias Vásquez quienes nos regalaron una impresionante batalla donde el “Prototipo” González logró retener su título en la división de 125 libras en cuarto asalto vía TKO

Para cerrar el UWC 48, en la pelea estelar, Tony “11 tiros” Gordillo, quien buscaba defender su título de peso semipesado, se midió a Víctor “Imperador” de Paula, pelea que terminó con un impresionante TKO en el segundo asalto donde el argentino demostró una vez más porque sigue siendo el vigente campeón en dicha división.

Vaya manera de terminar UWC 48 con broche de oro, una vez más demostrando que la ciudad de Tijuana cada vez está creando un nuevo ambiente deportivo que más allá de las patadas y los golpes nos está demostrando que tenemos la infraestructura y el capital para realizar eventos de esta magnitud, donde la ciudad es considerada un punto estratégico para muchos peleadores que vienen a prepararse para ir en un futuro a la UFC. Aun si hay personas que no están de acuerdo con ver este tipo de disciplinas, no cabe duda que llama cada vez más la atención y que está creciendo tanto la afición como el talento no solo en Baja California sino también en el todo el país. N