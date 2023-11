Para la temporada invernal 2023-2024, se pronostican 56 frentes fríos para México, una cifra similar a los 55 que se registraron el año pasado. En Aguascalientes, también se prevé la llegada de 8 lluvias invernales, informó el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Eduardo Muñoz de León.

En conferencia de prensa, indicó que este miércoles se recibió la primera lluvia invernal, y se esperan al menos 7 más entre los meses de diciembre y enero próximos

El funcionario recalcó que las autoridades estarán trabajando para atender todas las necesidades y reportes de la población. Para ello, ya se estableció una mesa de trabajo con las coordinaciones de protección civil de los once municipios.

En este sentido, invitó a la ciudadanía a no creer toda la información que circula en redes sociales. En lugar de eso, recomendó estar al tanto de la información que se emita por los canales oficiales de las autoridades locales.

De igual manera, recordó que los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional no son cien por ciento certeros. Por ello, reiteró su invitación a escuchar las recomendaciones de los ayuntamientos o del Gobierno de Aguascalientes.

“Los pronósticos que nos dan son eso, son pronósticos, no quiere decir que se vayan a dar. Por ejemplo, hoy tenemos un pronóstico de lluvias, que creo que no es probable que se den, hablan de rachas de vientos de 60 kilómetros por hora, pero creo que no vamos a tener eso”.