En las últimas décadas el rol de la sociedad civil aumenta en diversos ámbitos de la vida económica, social, productiva y política del país. Desarrolla actividades de promoción, investigación, microcrédito y educación. Opera a nivel local, nacional e internacional.

Parte del rol de las organizaciones de la sociedad civil es crear conciencia de cómo se solucionan los problemas, qué metodologías se pueden emplear y medir el impacto de las acciones y soluciones que generan.

Las organizaciones conocidas en el plano internacional como el “Tercer Sector” o sector no Lucrativo, también tienen la función de la producción y distribución de bienes y servicios sin fines de lucro.

Esto complementa la idea de un sector distinto al gobierno (Primer Sector) y a las empresas privadas lucrativas (Segundo Sector).

En general este tercer sector se ocupa de problemas acuiciantes en cada uno de los países, regiones o localidades donde opera. A nivel Latinoamérica, por ejemplo, se centra en estas problemáticas.

Pobreza. La tasa de pobreza de América Latina alcanzó el 32,3% de la población total de la región mientras la pobreza extrema fue de 12,9%.

La CEPAL proyecta que a fines de este año la pobreza se situará en 32,1% de la población (201 millones de personas) y la pobreza extrema en 13,1% (82 millones). Estas cifras implican que 15 millones de personas adicionales estarán en la pobreza con respecto a la situación previa a la pandemia y que el número de personas en pobreza extrema será 12 millones más alto que el registrado en 2019.

Inseguridad. De acuerdo a las cifras de la Organización Nacional de las Naciones Unidas (ONU), en América Latina se concentra el 33% de los crímenes mundiales. Los países con más altos índices de delitos en esta región son Perú, Ecuador, Argentina, Venezuela y México.

El 80% de los crímenes en la región tienen un móvil económico.

Contaminación. En América Latina y el Caribe, cien millones de personas están expuestas a niveles de contaminación atmosférica que superan los límites recomendados por la OMS, y 70.000 latinoamericanos mueren al año por su causa.

Según el informe World Air Quality Report 2022, Perú y Chile se encuentran entre los países con el mayor nivel de contaminación del aire del mundo.

La contaminación acústica también es un problema grave en la región, con fuentes convencionales como carreteras, ferrocarriles, aeropuertos e industrias, así como actividades domésticas o de ocio contribuyendo a este problema.

Finalmente, la contaminación del agua es otra preocupación importante en América Latina. Las sequías, el cambio climático, la falta de tratamiento de los desechos de las aguas residuales, la contaminación por parte de los humanos, los derrames de petróleo y el vertido de desechos industriales y de metales pesados en las aguas son las principales causas de contaminación del agua en América Latina.

Desempleo. La región de América Latina y el Caribe tiene un desempleo del 8,8% del total de la población económicamente activa en 2023, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En 2029, antes de la pandemia mundial de COVID-19, la tasa de desempleo fue de 7,9%, señala el informe Perspectivas sociales y del desempleo. Esos porcentajes se traducen en 27,6 millones de desempleados en América Latina y el Caribe en 2023.

El estudio explica que la región fue la más gravemente azotada por el coronavirus en 2020, con altos niveles de contagio y mortalidad, una caída del 7,5% del Producto Interno Bruto, y un descenso de la ocupación equivalente a 36 millones de empleos de tiempo completo.

Hambre e inseguridad alimentaria. El hambre en América Latina y el Caribe está en su punto más alto desde 2000, después de un aumento del 30 por ciento en el número de personas que padecen hambre entre 2019 y 2020, según un nuevo informe de la ONU.

Según el Panorama regional de seguridad alimentaria y nutricional, el número de personas que viven con hambre aumentó en 13,8 millones y alcanza un total de 59,7 millones de personas.

La prevalencia del hambre en América Latina y el Caribe se sitúa actualmente en 9,1 por ciento, la más alta de los últimos 15 años, aunque ligeramente por debajo del promedio mundial de 9,9 por ciento. Solo entre 2019 y 2020 la prevalencia del hambre aumentó en 2 puntos porcentuales.

Escasez de agua. Aunque América Latina posee aproximadamente el 30% de los recursos de agua dulce del mundo, la mala gestión, sobreexplotación, contaminación e impactos relacionados con el cambio climático aumentan la inseguridad hídrica en la región.

De las 20 ciudades más grandes de América Latina, 16 ahora enfrentan estrés relacionado con el agua. Además, alrededor de 150 millones de personas o aproximadamente una cuarta parte de la población de América Latina y el Caribe viven en áreas escasas de agua y más de 400 millones carecen de saneamiento seguro.

Esos números solo aumentarán a medida que el cambio climático interrumpa el ciclo del agua. La escasez de agua en América Latina probablemente intensificará las interrupciones en la cadena de suministro y las operaciones, los riesgos regulatorios y las pérdidas económicas para las empresas durante los próximos cinco años.

Mala calidad de educación pública. Ya en 2019, antes de la pandemia, se vivía una profunda crisis de aprendizaje: el 53% de los niños que terminaban la escuela primaria en América Latina y el Caribe no podía leer ni entender un texto simple. Hoy, luego del cierre de las escuelas por el equivalente a casi dos años académicos, se estima que ese porcentaje aumentó al 64% en toda la región.

Estos datos confirman una realidad en las escuelas latinoamericanas: la mayor parte de los niños va a clases, pero los problemas de calidad son tales que efectivamente no tienen las competencias fundamentales, según afirma Jaime Saavedra, director global de educación para el Banco Mundial. Y agrega que, si bien la lectura no es la única competencia importante, si los niños no logran alcanzar las competencias básicas es muy difícil alcanzar otras metas educativas.

Esos y muchos más problemas como el feminicidio, machismo, economía informal, carencia de salud y medicinas y muchas otras están ahora en las agendas del Tercer Sector.

Por Felipe Vega, fundador de CECANI, empresa de enseñanza y divulgación de las asociaciones, Organizaciones No Gubernamentales y otras figuras sin fines de lucro de la Sociedad Civil.