El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, remarcó que el único fideicomiso que favorece a las trabajadoras y trabajadores del poder Judicial de la Federación (PJF) no sólo mantendrá sus recursos, sino que los aumentará, ya que pasará de 69 millones de pesos a 260 millones de pesos destinados a la atención de enfermedades que ocasionan gastos extraordinarios.

En conferencia de prensa desde San Lázaro, el líder parlamentario explicó que en la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024 se incluye una partida específica en el capítulo 1000 para garantizar que cuenten con la prestación para ese tipo de tratamientos.

“Es el único fideicomiso noble, que tiene un objetivo claro, que está dirigido a los trabajadores”, sostuvo al tiempo de asegurar que dicho fondo -de 260 millones de pesos- estará compuesto por instrumentos de inversión transparentes y no tienen nada qué ver con los fideicomisos por más de 15 mil millones de pesos que se extinguen.

El diputado poblano explicó que a fin de garantizar el aumento que asciende a más del triple, se hará un ajuste a la partida de 386 millones de pesos para alimentos, que actualmente gozan los ministros.

“Que se sometan a una dieta como la que tiene el pueblo de México y que ese recurso se destine para los tratamientos especiales costosos que tienen los trabajadores”, apuntó.

Por lo anterior, el líder de la bancada guinda cuestionó el silencio de los ministros, quienes no han salido a aclarar que los derechos laborales adquiridos de las 55 mil 800 personas que componen la plantilla del PJF están totalmente salvaguardados.

Finalmente, Mier Velazco dio a conocer que el día de hoy sostuvo una reunión con trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial, quienes hicieron una acusación muy grave: funcionarios de alto rango les están presionando para que salgan a manifestarse a las calles y condicionando su permanencia en el empleo.

“Los están obligando a que vayan con su familia so pena de que no será renovado su contrato si no acuden”, señaló.