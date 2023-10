En el marco de la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia de fideicomisos, el diputado Ignacio Mier Velazco condenó que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación utilice a los trabajadores como escudo humano en la vehemente defensa que hace de sus propios privilegios.

Desde la tribuna de San Lázaro, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena lamentó que en México no haya justicia para el pueblo, “no hay justicia en nuestro país, porque los responsables del Poder Judicial no están del lado del pueblo, sino del lado del poder y del dinero”.

Advirtió que, salvo honrosas excepciones, quienes controlan el Poder Judicial Federal se han convertido en el obstáculo principal para garantizar un efectivo Estado de derecho.

Por ello, dijo, su propuesta para extinguir 14 fideicomisos es legal, “es pertinente y, sobre todo, es necesaria, está apegada a la división de Poderes; nadie le niega el control constitucional a la Suprema Corte, no vamos a permitir que nos nieguen el control presupuestal que nos establece la Constitución”.

Además, el diputado Ignacio Mier acusó que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha mentido y utilizado a los trabajadores del Poder Judicial como escudo humano.

Por lo que aclaró que esta reforma es respetuosa de los derechos laborales y ninguno de los 14 fideicomisos tiene en sus componentes establecidos en los contratos con la fiduciaria el beneficio a ninguno de los 55 mil 800 trabajadores. “Que no les mientan, que no los usen de escudo humano”.

El legislador comparó los 10 mil millones de pesos que están destinados como compensación a prestaciones y a jubilaciones para 599 altos funcionarios con los 69 millones de pesos que destinan para 55 mil 800 de trabajadores.

“Ni mentimos, ni robamos, ni traicionamos. No hay que ser ingenuos, no hay ingenuidad, existen fuertes resistencias y fuertes intereses, intentan confundir a la sociedad. Desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha mentido. Mal hace su presidenta en intentar defender sus privilegios utilizando a los trabajadores del Poder Judicial como un escudo humano”, argumentó.

Finalmente, aclaró de manera contundente que la eliminación de los fideicomisos no afecta la impartición de justicia, ya que se conserva el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia que cuenta con más de 6 mil millones de pesos; además aseguró que no mina la división de poderes.