Puebla, Pue. “La respuesta para transformar a Puebla está en nosotros, en el movimiento que encabezo, porque he recorrido el estado y sé lo que necesitan los poblanos, sé dar resultados y tengo la experiencia para encabezar la defensa de la cuarta transformación”, expresó Ignacio Mier, coordinador de los diputados federales de Morena.

En un mensaje dirigido a la ciudadanía como parte de su cierre de actividades en busca de ganar la encuesta de su partido, refirió que aspira a que tengamos un estado de mayores oportunidades para todos, donde los jóvenes puedan formar una familia con la certeza de que no les faltará nada y donde puedan decir que la generación de hoy trabajó para legarles un mejor futuro.

“Quiero que las mujeres puedan vivir libres de violencia, que regrese la seguridad a las calles, que los que menos tienen vivan mejor, porque el pleito nunca es con los de abajo sino con los de arriba, con los que están a favor de las injusticias y los privilegios”.

“Por eso he construido un proyecto que es de todos, no es de Nacho Mier, y para lograrlo debemos estar unidos, el triunfo es acompañado de todos y para todos. Tengo la capacidad para darle a Puebla un mejor rumbo, para regresarle su grandeza y mi trabajo en la Cámara de Diputados me respalda”.

Mier agradeció a todos quienes hoy lo apoyaron en más de 300 cruceros de la capital y en los más de 225 puntos donde se realizó transmisión en vivo de forma simultánea en la entidad, destacando Acatzingo, Teziutlán, Atlixco, Zacatlán, Tehuacán, San Andrés Cholula y Tecamachalco, y los invitó a seguir tocando puertas para que todos conozcan el proyecto que más conviene a los poblanos.

“Con amor al prójimo y a la comunidad he trabajado recorriendo el estado porque estoy convencido de que debemos rebelarnos contra las injusticias y de que juntos podemos lograr transformar a Puebla. ¡Qué viva Puebla!”, finalizó.

Por la mañana en rueda de prensa, indicó que por el bien del estado todos sin excepción deben ser bienvenidos a Morena porque la lucha no es por cargos sino por ideales, que esa es su lucha e hizo un llamado a la unidad dentro del partido “la revolución de las conciencias debe ser nuestro objetivo, tenemos que trabajar en torno a ello si queremos que continúe la cuarta transformación en nuestra entidad”.