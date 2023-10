El ministerio de Relaciones Exteriores de Israel confirmó este lunes 30 de octubre la muerte de Shani Louk, una alemana-israelí de 23 años capturada por milicianos del movimiento palestino Hamás en un festival de música durante el ataque del 7 de octubre.

Shani sufrió “horrores insondables” indicaron las autoridades de Israel. La joven fue capturada cuando los milicianos de Hamás irrumpieron en el festival de música Tribe of Nov, en el sur de Israel, el 7 de octubre. En tanto, la madre de Shani, Ricarda Louk, informó este lunes a la cadena alemana RTL que fueron informados de la muerte de su hija.

Ricarda Louk nació en Alemania y se trasladó a vivir a Israel hace tres décadas. El jefe de gobierno alemán, Olaf Scholz, tildó de “terrible” la noticia de la muerte.

Las autoridades israelíes reportaron 270 personas que asistieron al festival de música murieron en el asalto de los milicianos de Hamás. Poco después del ataque, comenzaron a circular imágenes en internet de una joven casi desnuda aparentemente inconsciente en la parte trasera de una camioneta rodeada de hombres armados. La familia de Shani indicó que la reconoció por sus tatuajes y sus rastas.

We are devastated to share that the death of 23 year old German-Israeli Shani Luk was confirmed.

Shani who was kidnapped from a music festival and tortured and paraded around Gaza by Hamas terrorists, experienced unfathomable horrors.

Our hearts are broken 💔.

May her memory… pic.twitter.com/svSArX3XSx

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 30, 2023