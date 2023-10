Un grupo de diputados de distintos grupos parlamentarios presentaron una iniciativa que reforma la Ley General de Salud en materia de eutanasia, es decir, muerte digna y sin dolor, en México la muerte médicamente asistida está prohibida en el Código Penal Federal y la Ley General de Salud. Tanto la eutanasia como el suicidio asistido están considerados como delitos en el país.

La iniciativa sobre eutanasia define a la acción como un “acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente que sufre una enfermedad terminal o una condición médica irreversible, a petición expresa y voluntaria de dicho paciente”. El documento contiene 84 cuartillas que explican en qué momentos y estados de salud debería aplicarse la eutanasia.

CUÁNDO APLICAR LA EUTANASIA EN MÉXICO

Uno de ellos es que el paciente padezca una enfermedad terminal o que sufra una condición médica irreversible que aunque no provoque una muerte de inmediato, sí conlleve a un dolor físico o sufrimiento emocional intenso, continuo o crónico, y que con ello haya una limitación de una vida libre. También toman en cuenta para aplicar la eutanasia a las personas cuyo organismo ya no responde a los tratamientos.

Cuando se encuentre en agonía, entendiéndose como el estado que precede a la muerte que se produce de forma gradual en el que existe deterioro físico, debilidad extrema, pérdida de capacidad cognoscitiva, consciencia o capacidad de ingesta con pronóstico de vida de 2 a 3 días.

El paciente que busque la eutanasia en México debe ser mayor de edad y encontrarse en pleno uso de sus facultades mentales. A su vez, debe encontrarse libre de cualquier tipo de influencia o presión para pedir la eutanasia. Además deberá haber una solicitud firmada en presencia de un fedatario público y dos testigos independientes.

Posteriormente, el paciente deberá someterse a una evaluación médica para corroborar que cumple los requisitos para llevar a cabo la eutanasia, también habrá una evacuación psicológica exhaustiva en caso de que el médico considere que se debe analizar la capacidad para tomar la decisión de proceder con la eutanasia.

UN COMITÉ MÉDICO DEBE REVISAR LA SOLICITUD DEL PACIENTE

La iniciativa también propone que un comité médico revise la solicitud de eutanasia y la evaluación del paciente realizada por su médico tratante, con ello se comprobará que el paciente sí es candidato a la eutanasia.

“Esta iniciativa tiene que ver con un problema serio de salud que hemos detectado a lo largo de estos últimos años y hay estudios muy claros del Comité de Ética y Bioética de la UNAM que nos dejó claro que estaríamos ya en condiciones de transitar a la eutanasia o la muerte digna”, indicó el diputado Emmanuel Reyes Carmona del grupo parlamentario de Morena. A su vez, explicó que la propuesta plantea otorgar el derecho a las personas a que decidan sobre el término de su vida en sí mismos, de una manera feliz y tranquila, cuando padezcan una enfermedad terminal.

“Esto no tiene que ser obligatorio, sino más bien tiene que ser un derecho, sobre todo en aquellos pacientes que presenten alguna enfermedad terminal crónica degenerativa y que ya no tengan esperanza de vida. Y si no deciden optar por esta opción, puedan recibir cuidados paliativos o quien decida padecer el dolor de muerte, también se respete”, precisó.

A su vez, el legislador señaló que la Ley General de Salud no le da facultades todavía a un profesional de la salud para poder aplicarle la eutanasia a un enfermo que ya no tiene esperanza de vida y solamente se sigue alargando su agonía, “viviendo días de dolor”. Reyes Carmona reiteró que han tenido diversos foros en los cuales las personas han coincidido en que ya es momento de terminar con los candados legales para poder transitar a la eutanasia o muerte digna.

EN MÉXICO, CINCO PARTIDOS POLÍTICOS ESTÁN A FAVOR DE LA EUTANASIA

Mencionó que sí hay voluntad del PRI, de MC, de Morena, del PVEM y del PRD de respaldar la propuesta, pero, el PAN no está sumado a este proyecto y se respeta, pues ellos han fortalecido el tema de cuidados paliativos. Comentó que próximamente tendrán foros de discusión en los que prevén que participen todos los sectores involucrados, incluso la Iglesia.

No obstante, el diputado de Morena aclaró que, para poder legislar en materia de eutanasia o muerte digna, primero se debe aprobar la legislación para regular la objeción de conciencia, que sigue pendiente en la Cámara de Diputados y que podría discutirse en las siguientes semanas.

“La objeción de conciencia es un tema que todavía está pendiente de que suba al Pleno, porque se refiere a que se respete, por un lado, el derecho del paciente y, por otro lado, también se respeten los principios éticos, religiosos del profesional de la salud, pero que se tenga claro quién sí está dispuesto y quién no, es decir, que aquellos profesionales de la salud que no tengan ninguna restricción, también se le permita desarrollar libremente su trabajo”, explicó. N

