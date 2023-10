La mala praxis o mala práctica médica es un problema que aún existe en Baja California, el cual los doctores sin capacitación constante son quienes, la mayoría de los casos, los principales responsables por falta de responsabilidad profesional, teniendo como consecuencias pacientes con lesiones temporales o permanentes, los cuales pueden derivar por una falta de prudencia o ya sea por un acto de negligencia por parte de los profesionales del área de la salud.

El director ejecutivo de Medical Health Clúster y cirujano dentista Rodrigo Robledo Silva, expresó, desde su punto de vista, que existen tres categorías de médicos “charlatanes”. El primero sería aquellos que dicen ser médicos, pero en realidad no lo son, no cuentan con título profesional. La segunda categoría son para los médicos que sí cuentan con su cédula profesional, y han realizado sus prácticas médicas, sin embargo, estos llevan a cabo tareas que no corresponden a su área de salud. Y la tercera serían los médicos que supuestamente cuentan con una formación en un área de la salud en específico pero que no coincide con las funciones que llevan a la práctica.

Robledo Silva, menciona que gracias a la información recabada por parte de las asociaciones y colegios médicos se localizan a los “charlatanes” que llevan a cabo procedimientos médicos que no forman parte de su disciplina, resaltando así la importancia que tienen estas instituciones dentro del entorno médico en la sociedad actual.

También recomienda que en caso de que el paciente tenga dudas con respecto a su diagnóstico, es importante tomar en cuenta más de una opinión, si es posible de otro de médico de preferencia, que sea de confianza y tenga buena ética profesional, recalcando que la primera evaluación no siempre es segura y de esta manera se puede tener un análisis más preciso de la afección que tiene el paciente.

Con respecto a la importancia que tiene pertenecer a un clúster, Robledo Silva mencionó que, en el caso de Baja California, es un estado con presencia de turismo médico en distintos puntos y que gracias a la clusterización han podido crear una cadena de valor que les permite a los pacientes tanto locales como extranjeros poder gozar de una estadía segura y de calidad con los mejores servicios en la región logrando de esta manera garantizar que son médicos de confianza.

Por su parte, el consejero de Baja Health Clúster y médico especialista en ginecología y especialista en reproducción humana, el Dr. Fabian Walter expresó que en Baja California la atención médica tanto de profesionales como de hospitales tienen el visto bueno, dado que cumplen con todas las certificaciones y credenciales solicitadas, tanto los especialistas como los no especialistas. Sin embargo, señaló que existen médicos que suelen tener una mala praxis hacia sus pacientes o que llevan a cabo métodos que están fuera de las normas establecidas, así como una falta de ética profesional, acentuando que no solo es en Baja California donde pasa este tipo de situaciones, sino que también en otros estados del país donde presentan casos similares.

El Dr. Walter resaltó que es importante encontrar médicos u hospitales acreditados y que cumplan con las normas mínimas de calidad, aunque esto tampoco puede ser una garantía segura para el paciente o también poder dirigirse a un médico de confianza para saber con qué especialista ir para así evitar tener que caer con médico que pueda causar una mala praxis.

Fabian Walter enfatizó que dentro del Clúster son rigurosos solicitando a los médicos que cuenten con sus títulos y certificaciones dejando de lado a aquellos que cuenten con negativa reputación de una mala práctica.

Walter resaltó que estos organismos colegiados, son importantes para alcanzar los objetivos en común que tienen los médicos y hospitales de la región, y que debido a esta sinergia se puede tener como consecuencia el triple o el quíntuple de resultados en beneficio tanto para los pacientes como de los médicos.

La mala praxis y los médicos “charlantes” siguen existiendo en Baja California, el cirujano plástico con 38 años de experiencia Bernardo Cervantes, explicó que la cirugía plástica sigue siendo la especialidad con mayor cantidad de médicos sin entrenamiento y conocimiento que llevan a cabo la mala práctica e incluso algunos con reconocimientos y certificados dentro del área. N