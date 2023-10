Puebla, Pue- El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco aseguró que ninguno de los 55 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) está sujetos a los fideicomisos que se considera extinguir con la propuesta que aprobó ayer la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y que se prevé sea discutida en el pleno de la Cámara de Diputados el próximo martes.

El legislador federal enfatizó que con la propuesta no se afectan intereses de los trabajadores del Poder Judicial y dijo que es falso que se vaya a inmovilizar ese Poder con la extinción de los fideicomisos ya que no se pone en riesgo su operatividad. Además, expresó que hay legisladores que no leen y no conocen los dictámenes de fondo.

“Muchos de los políticos de ahora tienen una pereza verdaderamente fantástica por leer y conocer los dictámenes de fondo”

El diputado por Morena explicó que solamente se destinan a pensiones y jubilaciones 75 millones de pesos de los 9 mil millones de pesos que se catalogan como compensaciones a pensiones.

Añadió que el resto es un instrumento opaco, de que se desconoce cuánto genera en rendimientos, “¿imagínense ustedes nada más en rendimientos cuánto significa 9 mil millones de pesos al año?”, dejó sobre la mesa.

También, consideró que la oposición pretender dar argumentos que están fuera de la racionalidad económica y fuera de la empatía que deben tener con el pueblo de México.

“Me gustaría escuchar lo que opinan los ministros al respecto, no la vida artificial que le quiere dar la oposición con un argumento que está fuera de la racionalidad económica, fuera de la empatía que deben de tener con el pueblo de México, con un desconocimiento total de lo que son esos instrumentos”, añadió.

Ignacio Mier también abundó en que en los últimos 8 años los subejercicios del Poder Judicial suman 60 mil millones de pesos y no los reintegraron a la Tesorería, “solamente el año pasado, del presupuesto que les autorizó la Cámara de Diputados, tuvieron economías presupuestales o subejercicio por mil 500 millones de pesos”.

*ARD