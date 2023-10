La alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero Ramírez, dio a conocer que iniciará una mesa de trabajo con el equipo de Asuntos de Cabildo, con la finalidad de cancelar de manera definitiva las presentaciones en la ciudad de artistas del género conocido como “corridos tumbados”, esto, derivado de la mala reputación que les precede y a decir de la mandataria: “No representa una importante derrama económica para Tijuana, por el contrario, nos crea mala fama”.

Lo anterior debido a que ya son tres los artistas de este género que cancelan sus presentaciones en Tijuana, por amenazas del crimen organizado, quienes, a través de amenazas públicas, directamente les impiden presentarse en la ciudad, por lo qué cancelan sus presentaciones.

Cabe hacer mención que, hace unos días la presidenta Municipal, señaló que estas amenazas también podrían ser creadas por los propios artistas al no vender los suficientes boletos para sus presentaciones en Tijuana, por lo que, prefieren autosabotearse, antes de reconocer que Tijuana no es una buena plaza para ese tipo de música.

“Se me hace muy raro, que los artistas de este tipo de música, al no vender los suficientes boletos, aparezcan narcomantas amenazándoles y deciden no presentarse, eso le crea mala fama a nuestra ciudad”, destacó Caballero Ramírez.

Es por ello, que se tiene contemplado cancelar de manera definitiva cualquier tipo de presentación de este género musical. N