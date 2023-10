No es diferente de cómo mantenemos relaciones familiares saludables. Tiendo a liderar mi forma de ser padre, y como le dije a mi hijo de 17 años después de un drama reciente con un amigo: “Te amo tanto que seré honesto contigo, incluso si no es lo que quieres escuchar”. A veces, mantener relaciones efectivas y de confianza incluye denunciar a alguien si está equivocado. En esta cultura, los desacuerdos son una oportunidad de crecimiento.

EL CAMINO EJECUTIVO DEL CRECIMIENTO MUTUO

Una vez tuve a un candidato a CIO que se entrevistaba para un puesto en el equipo ejecutivo y planteó una hipótesis reveladora: ¿Qué haría si estuviera explicando mal un concepto técnico? Dije que me pondría un poco nerviosa con una inversión potencialmente grande en juego. Sin embargo, la agitación se basaría en el miedo a no entender un concepto que requiere una inversión sustancial, y reconocer el miedo me impediría arremeter. Quedó impresionado por la honestidad. Mi respuesta estableció un estándar para el nivel de autoconciencia que encontraría y que se esperaba que alcanzara.