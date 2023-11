La Clínica CdelaF, liderada por Enrique Cervantes Bravo, ginecobstetra y especialista en reproducción asistida, ha consolidado su posición como una institución con la más alta tecnología en México.

Su enfoque innovador se basa en la premisa de brindar soluciones a la creciente problemática de la infertilidad en el país desde un enfoque integral.

Por un lado, con lo mejor en tecnología y talento humano internacional, y por otro, considerando complementos holísticos durante toda la travesía o recorrido del paciente, y una calidez de interacción con el personal y con el espacio físico de CdelaF, que está diseñado para que cada paciente se sienta cómodo, tranquilo y en un espacio agradable, casi olvidando que estas en un consultorio médico.

1 de cada 6 personas presentan algun problema de infertilidad (WHO).

La prevalencia en México y en el mundo ha aumentado de manera relativa en los últimos años, debido a cambios en la planificación familiar, hábitos de consumo, protagonismo femenino y diversos factores.

LOS SERVICIOS DE CdelaF

CdelaF no solo se enfoca ofrecer una alternativa única, abordando los problemas de infertilidad con un modelo diferenciador que destaca en comparación con otras instituciones similares, no solo en México sino también en el extranjero, sino también en dar opciones para “prevenir” o mejorar expectativas ante la decisión de retrasar la maternidad / paternidad y poder favorecer la fertilidad de pacientes con o sin parejas.

Según Enrique Cervantes Bravo, “Somos la clínica más avanzada en México y estamos constantemente innovando e implementando los últimos procesos tecnológicos médicos y holísticos que incrementen las tasas de fertilidad.

Todos nuestros procesos son altamente personalizados a la necesidad de cada paciente, desde parejas infértiles, preservación de la fertilidad, onco preservación, pacientes sin pareja, etc”.

La Clínica C de la F se ha fortalecido aún más con la incorporación de la embrióloga española María José Gómez, quien aporta su vasta experiencia tras haberse formado en la Universidad Autónoma de Barcelona y trabajado por más de 20 años en el Centro de Dexeus, una prestigiosa clínica de fertilidad catalana donde nació el primer bebé in vitro en España.

La Clínica C de la F se destaca por el uso de herramientas, tecnología de vanguardia e incluso inteligencia artificial, para brindar calidad a sus pacientes y mejorar las tasas de éxito. Entienden la fertilidad e infertilidad desde múltiples perspectivas, lo que les permite diseñar tratamientos únicos y completamente personalizados para cada paciente.

CASOS DE ÉXITO

Ana Pau, mamá de una bebé gracias a la Ovodonación realizada en la clínica CdelaF

“Desde hace 10 años estoy diagnosticada con falla ovárica, la falla ovárica es dejar de producir óvulos, sin razones específicas, sabía que para mí iba a ser difícil ser mamá, a los 35 años tome la decisión de querer embarazarse, llego a la clínica CdelaF y la Dra. Maitane me explica las alternativas que tengo para embarazarme, una de ellas era la Ovodonación, que consiste en la donación de óvulos; decidimos que fuera mi hermana la que nos donara el óvulo, todo se acomodó, todo fue perfecto, de 7 embriones que sacaron, quedaron 4, de uno de ellos nació mi hija Lea, todo nos salió perfecto, el in vitro pego a la primera y el embarazo fue perfecto.”

Los pilares de la clínica son claros: ofrecer tratamientos personalizados, utilizar tecnología de punta y aportar una vasta experiencia en el campo de la reproducción asistida, acompañando al paciente durante todo el recorrido.

La Clínica de la Fertilidad CdelaF respalda sus métodos y tratamientos con indicadores y evidencia médica certificada por la ASRM (American Society for Reproductive Medicine) y la ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology).