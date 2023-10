El Congreso del Estado avaló las cuentas públicas de los municipios Otáez, Santiago Papasquiaro, Tamazula, Topia, Guanaceví, Mezquital, General Simón Bolívar, Cuencamé, Guadalupe Victoria, Canatlán, Vicente Guerrero y Tepehuanes, los cuales, muestran un aceptable ejercicio de su gestión financiera y mínimas observaciones.

Durante la discusión de los estados financieros, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Sughey Torres Rodríguez, informó que la revisión de los informes de resultados tiene como prioridad que prevalezca la transparencia en las finanzas y recursos públicos del Estado, fuera de un interés partidista.

De esta manera, realizó un llamado, respetuoso pero firme, para que todos los entes fiscalizados cumplan en su totalidad con las disposiciones señaladas, esto, con la intención de que día con día se realice un trabajo más profesional y apegado a las disposiciones jurídicas en la materia, lo cual, afirmó, necesariamente significa menos observaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado y por consecuencia se obtendrá un mejor control en el destino de los recursos públicos.

Este primer paquete que incluye el periodo de dos administraciones, presenta observaciones del .02 por ciento al 4.03 por ciento de los movimientos financieros y obras realizadas y programadas.

Durante el debate, la vocal de la citada Comisión, Patricia Jiménez Delgado, consideró que se debe poner mayor atención al trabajo que realizan los contralores municipales, ya que, si hicieran una mejor labor, las observaciones serían mínimas; además refirió que es necesario dar paso a la nueva Ley de Fiscalización del Estado para poder hacer un análisis más preciso.

Por su parte, el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda dijo que no es admisible que haya irregularidades que se generan a partir del descuido o falta de voluntad para el orden, por lo que destacó que los diputados locales no serán solapadores de tales situaciones, y que los ayuntamientos o servidores públicos deben tener capacidad para rendir cuentas de forma efectiva.

Como parte del trabajo conjunto entre el Congreso de Estado y la Entidad de Auditoría Superior del Estado, el diputado Joel Corral Alcántar informó que se capacita a los ayuntamientos sobre el tema de fiscalización y transparencia, para que no presenten observaciones al momento de la revisión de las cuentas públicas, ya que muchas de ellas solo son administrativas y documentales.

“Siempre habrá oportunidad de mejorar, esto es lo que tratamos de evitar con trabajo preventivo desde el Congreso”, resaltó el también presidente de la Comisión de Vigilancia de la Entidad Superior del Estado.

También te puede interesar leer: https://newsweekespanol.com/2023/10/empresa-proveedora-recibio-pagos-ilegales-del-municipio-de-nazas/