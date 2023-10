El traspaso hipotecario pone en riesgo el dinero y patrimonio de los ciudadanos, así lo señaló el delegado de Infonavit en Durango, al precisar que podría convertir en víctimas de fraude a quienes les ofrezcan y acepten esta opción.

Explicó que el Infonavit no contempla en su normativa, ni en ningún otro documento jurídico, la figura del traspaso hipotecario; e incluso desde que se origina el crédito existe una cláusula donde se establece que no se puede transferir la obligación adquirida ante el Instituto, por lo que no se reconoce ningún trato entre particulares.

Por ello expuso que quien quisiera comprar una vivienda de esta manera correría el riesgo, de entrada, de pagar el crédito de otra persona sin ningún documento que lo avale como dueño de la casa, para reclamar ese derecho tendría que iniciar un juicio que tardaría mucho tiempo en resolverse.

De igual manera, la cancelación de la hipoteca al concluir el pago, se emitiría a nombre del acreditado original, al igual que la escritura; y lo más importante: el titular del crédito podría ofrecer “traspasar” este crédito a más de una persona, obviamente de manera fraudulenta y sin ninguna garantía ni derecho sobre la propiedad.

Finalmente, Hernández Ozuna reiteró que, si alguna persona realizó esta acción y aceptó el traspaso de algún crédito, debe buscar asesoría legal y evaluar sus opciones, así como revisar si existe algún documento jurídico privado o ante Notario Público.

