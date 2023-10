La gobernadora Tere Jiménez encabezó la ceremonia de abanderamiento y tomó protesta a la delegación de Aguascalientes que participará en los Paranacionales Conade 2023, a cuyos integrantes les reconoció su disciplina, esfuerzo y dedicación.

“Ustedes nos demuestran que tenemos que seguir luchando todos los días y que no hay límites ni circunstancia que nos impida seguir adelante; nos dan luz en Aguascalientes y con su ejemplo de lucha nos demuestran que no debemos de tener miedo a nada y que todos tenemos ese poder inmenso de lograr nuestros sueños, y sé que ustedes los lograrán; ustedes son nuestros dignos representantes, ustedes son nuestros gigantes de México”, les dijo la gobernadora.

En su intervención, Arturo Fernández Estrada, director general del Instituto del Deporte, destacó que la gobernadora Tere Jiménez se ha caracterizado por apoyar a los atletas para que puedan participar en distintas justas y perseguir sus sueños; detalló que la comitiva estatal se integra por 40 atletas que viajarán a Cancún, Quintana Roo, del 16 de octubre al 7 de noviembre para participar en las disciplinas de paranatación, paratletismo, paratriatlón, boccia y futbol para ciegos.

“Ustedes están acompañados por el Gobierno del Estado; la gobernadora nos ha instruido que trabajemos en impulsar el deporte, pues rompe esquemas y barreras; ustedes son un ejemplo a seguir, tienen un corazón muy grande, hermoso y su sencillez los hace gigantes”, mencionó Fernández Estrada.

Juan Diego Salazar González, atleta de boccia, habló en representación de sus compañeros.

“Nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límite. Es nuestra luz, no la oscuridad, lo que más nos asusta. Nos preguntamos: ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? En realidad, ¿quién eres tú para no serlo?; hoy es un día especial, tenemos como testigo de honor a nuestra gobernadora Tere, y siguiendo su ejemplo de lucha llevaremos y honraremos este estandarte que hoy nos entregó; confiando en nuestras habilidades, en el trabajo de nuestros entrenadores y el esfuerzo de nuestros padres, regresaremos con la frente en alto y la podremos ver a los ojos para decirle: misión cumplida”, subrayó.

En el evento también estuvieron presentes Aurora Jiménez Esquivel, primera voluntaria y presidenta del DIF Estatal; el diputado Jaime González de León, presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; el diputado Arturo Piña Alvarado, presidente de la Comisión de Recreación y Deporte del H. Congreso del Estado, y Natalia Haydeé Montañez Durón, atleta participante