Puebla, Pue. La presidenta de la asociación “Alas Abiertas”, Karla de la Cuesta criticóque en estados como Tlaxcala se afirme que no hay casos de trata cuando es lo contrario, o como en Puebla que se habla de 22 carpetas de investigación en lo que va del año.

Dijo que la mayoría de los estados del país en el primer semestre tienen registros de cero víctimas.

Sin embargo, la realidad es que la trata es identificada como el segundo negocio más redituable en explotación sexual en todo el mundo.

Karla de la Cuesta señala que existe una interpretación errónea de las cifras, porque la mayoría piensa que si un estado reporta cero víctimas de trata es porque el delito no existe,.

No obstante esto no es así, si un estado reporta cero víctimas es porque las víctimas no pueden denunciar.

AUMENTAN LAS DENUNCIAS DE TRATA DE PERSONAS EN PUEBLA

S piensa que cuando un estado como Puebla, que tiene el reporte de 22 víctimas es porque va “muy mal” en los casos de trata.

Pero en realidad eso refleja que se ha incrementado no el delito, sino el número de denuncias que se logran hacer.

Karla de la Cuesta, también reveló que quienes han sido víctimas de trata en su mayoría son mujeres que sufrieron abuso sexual desde niñas.

Versión que minutos después fue reiterada por Karla Jacinto sobreviviente de trata, quien compartió que desde los cinco años sufrió de abuso sexual.

A los 12 años, fue enganchada por enamoramiento lo que la llevó a estar cuatro años dentro de la trata.

Reveló que entre los lugares donde fue obligada a la explotación fueron Guadalajara, Guanajuato, y la propia 14 Poniente del centro de Puebla.

Ante ello la presidenta de la asociación “Alas Abiertas”, llamó a generar normas, protocolos efectivos y leyes estricticas para combatir la trata de personas.

TLAXCALA NO RECONOCE ESTE DELITO

Tras concluir el Foro “Retos y Desafíos en la Erradicación de la Trata y Explotación de Personas”, lamentó que Tlaxcala sea omisa.

Además de que señale que es una de las regiones sin víctimas, cuando la realidad es que es la principal entidad donde existe este delito.

Karla de la Cuesta precisó que quienes han sido víctimas de trata, primero fueron niñas que sufrieron abuso sexual.

El problema es que han encontrado que esta situación es el factor común documentado de acuerdo a investigaciones.

“La trata empieza siendo niñas, hay sobrevivientes en México y países del mundo, no hay una sola sobreviviente que antes de ser víctima de trata no haya sido violada. Hay que salir a buscar a las víctimas para ayudarlas”.

De acuerdo a Camila Ferreira, originaria de Brasil que fue trasladada a México como víctima de explotación sexual por 30 años, señaló que se le denomina “clientes” a todos aquellos que son “violadores prepagos”.

En México, del 2017 al 2021, existen 263 sentencias y de enero a mayo de este año la mitad del país tienen cero carpetas de investigación.

