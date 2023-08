Hasta el momento, no se pueden calcular las pérdidas económicas que la sequía ha provocado para los ganaderos y agricultores de Aguascalientes. Sin embargo, se reconoce que las lluvias sí están dejando afectaciones en ambos sectores, señalaron distintas autoridades.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae) Isidoro Armendáriz García, mencionó que la autoridad no cuenta con cifras respecto a los daños económicos derivados de la falta de lluvias, por lo que no se puede establecer una zona catastrófica.

“En este momento nadie, absolutamente nadie, tiene una cifra perfecta de las hectáreas que pudieran estar perdidas, todavía no es momento para decir que tenemos zona catastrófica, todavía no lo es, hay aproximaciones, no hay un número preciso de hectáreas”.