Durante el 2022, la Secretaría de Educación Pública (SEP) convocó a docentes, maestros jubilados e investigadores para que participaran en la elaboración de los nuevos Libros de Texto Gratuitos (LTG), materiales que actualmente son tema de debate, debido los contenidos que muestran a los estudiantes de educación básica. La convocatoria tuvo respuesta en múltiples estados del país, incluido Aguascalientes.

Los docentes Jess Zamora-Gayón y Julio Cervantes Zaldivar, que están enfocados a la enseñanza de las artes en el estado, fueron parte del proceso de elaboración de los nuevos libros de texto. Entrevistados por separado por Newsweek Aguascalientes, emitieron su opinión sobre las críticas que se han hecho a estos materiales educativos.

Zamora-Gayón, quien además es vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Docentes de Artes, defendió el nuevo modelo propuesto por la SEP. Consideró que los libros son innovadores para el sistema educativo del país, ya que ahora tocan temas de manera transversal, en donde se mezclan las matemáticas, las artes o la química, por medio de ejercicios o proyectos que sean del entendimiento de los menores y que estén relacionados con su vida cotidiana.

“Es un procedimiento basado en proyectos donde estamos viendo matemáticas, vida saludable, artes, química, ecología, que no son más que los objetos de desarrollo sostenible que la ONU y la UNESCO están pidiendo desde hace tiempo, pero aquí en el programa de estudios les decimos ejes articuladores”, dijo. “Todo está alineado desde 2012, 2013 aquí en México para que este cambio educativo se esté dando”.

“Las matemáticas no se quitan, solamente ahora habrá una ocasión en que se diga a los muchachos que vamos a hacer unas galletas, ‘¿cuántos gramos vamos a usar para las galletitas’?, pues tanto, ¿y tanto con tanto cuánto nos va a dar?, muy bien, pero ahora le hacen falta colores, ¿cuáles son los colores primarios muchachos?, ¿y cuáles son los secundarios?, si no los saben, lo vamos a aprender”.

Comentó que los temas fueron desarrollados y propuestos por docentes de todo el país, quienes fueron seleccionados por especialistas de la SEP, debido a su experiencia en sus áreas de enseñanza. Con ello, dice, se desarrollaron los mejores proyectos para el aprendizaje de los alumnos de educación básica.

También reconoció que el cambio ha dado pie a la desinformación y a dudas por parte de la población, lo que recalcó, es un comportamiento normal y natural.

“Desde enero, en cada consejo técnico se nos ha pedido a los maestros revisar los contenidos, revisar cómo viene el material, en secundaria los maestros los revisaron y dijeron que venían todos los contenidos, con otros nombres, con otro enfoque educativo, pero viene todo, así que maestros y padres de familia, no se asusten, viene todo”.

El maestro Julio Cervantes Zaldivar, que forma parte del Centro de Arte y Cultura de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), coincide al indicar que la instancia federal fue rigurosa con la selección de los proyectos para incluirlos en los libros, orientados hacia una “visión integradora”.

“Los mejores proyectos que pudieron encontrar fueron los que seleccionaron, los más óptimos a la visión que ellos tienen, que es una educación que tenga impacto en la comunidad, en el aula, que no se quede en un conocimiento enfocado a una empresa, sino que sí intentan que sea un conocimiento que impacte en la sociedad, una visión integradora, que se integre el arte con el enfoque social, son proyectos que son transversales”, opinó el profesor.

Como ejemplo, el docente comenta que propuso un proyecto relacionado con los “héroes anónimos de las comunidades”, en donde se les pide a los estudiantes montar una obra de teatro que cuente la historia de algún destacado. De esta forma, se busca integrar a los menores con su comunidad, y a la vez, desarrollar habilidades artísticas.

Ambos catedráticos se dijeron en contra de las críticas lanzadas hacia los libros, al señalar que la mayoría de la población desconoce el proceso de elaboración de estos materiales educativos y que existe un trasfondo político en la discusión actual.

“Si me dejas dar mi punto de vista, es más como politiquería, es buscar y tratar de hablar mal de los proyectos. Yo no comparto eso, es una propuesta interesante, más social, de hecho, al docente ya se le ve como un agente social, entonces yo entiendo el cambio y que haya estas discusiones, pero realmente es un proyecto que yo puedo decir que no está copiado de otros países, está generado desde México”, mencionó Cervantes García.