La Secretaría de Servicios Públicos de Jesús María pondrá en marcha el programa piloto para la instalación de contendores exclusivos para la recolección de PET y cartón con el fin de tener un mayor control y limpieza en los espacios públicos.

Inicialmente, el primer contenedor estará en la colonia Lomas de Jesús María, donde con la colaboración de los vecinos, se espera realizar una debida separación de basura para evitar la entrada de los recolectores (pepenadores) a zonas habitacionales, así lo informó Enrique Barba López, secretario de Servicios Públicos.

“Hemos detectado algunas colonias con problemáticas de basura y seguridad ante la presencia de personas que se dedican a recoger desechos de cartón, metal, etc., que todavía se pueden aprovechar para ser vendidos, sin embargo, también es una realidad que quienes lo practican no tienen el cuidado y dejan en la vía pública los materiales que para ellos no son de aprovechamiento, por lo tanto con la colaboración de colonos, vamos a implementar esta estrategia esperando tener mayor orden y limpieza”.