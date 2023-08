Integrantes del Frente Nacional por la Familia (FNF) en Aguascalientes se posicionaron en contra de los contenidos de los nuevos libros de texto emitidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Dentro de este posicionamiento, se llamó a los padres de familia a quemar estos materiales educativos.

En conferencia de prensa, y acompañado por representantes del Partido Acción Nacional (PAN), la Diócesis de Aguascalientes y de la Coparmex, el presidente del FNF en el estado, Jaime Castro Chávez, apuntó que los contenidos de los libros no abonan al desarrollo académico de los menores.

En este sentido, llamó a docentes, estudiantes y padres de familia a conocer los contenidos temáticos de los textos, a pedir la rendición de cuentas de autoridades educativas y a organizarse de manera pacífica para evitar el uso de los libros en las escuelas del estado.

Por su parte, Paloma Amézquita, quien se desempeña como secretaria general del Partido Acción Nacional en Aguascalientes, criticó las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador. También invitó a los padres de familia a quemar los libros de texto.

“Este presidente, junto con su partido Morena, ha querido atentar con el derecho básico que es la vida y ahora intenta atentar con otro derecho que es la educación, quiere imponer la cultura del socialismo para que los niños no piensen, para que no quieran emprender, para que México no crezca”.

“Yo exhorto a los padres de familia a que quememos estos libros, que rompamos las hojas que no coincidan con nosotros y que tomemos determinaciones, a nuestros hijos los educamos nosotros, no el presidente”.