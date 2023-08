Daniela Morales NW Durango

De los tres elevadores con los que cuenta el Hospital General de Zona #1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango; dos están funcionando al 100 por ciento y uno más requiere refacciones que no se encuentran en el país, por lo que su reparación es más tardada.

Lo anterior fue informado por la delegada del Seguro Social en el estado, Claudia Díaz Pérez, quien, afirmó, están dando mantenimiento preventivo y correctivo a los elevadores.

Puntualizó que el tercer elevador, que aún no puede ser reparado, es de la marca Hitra, que no cuenta con refacciones en el país, por lo que resulta aún más tardada su reparación.

Según informó, la compañía OTIS será la encargada de dar el servicio en todos los elevadores del IMSS en Durango.

Ante los accidentes que se han generado en hospitales del Seguro Social de otras entidades, la delegada dijo que en Durango seguirá el mantenimiento de los equipos, además, dio a conocer que para el 2024 se tendrá una inversión de reposición de los elevadores más viejitos, los cuales, se encuentran en la región Laguna, pues hay un aparato con más de 35 años de servicio y es de la marca Schindler, la cual, ya está descontinuada.

Contratará IMSS más médicos especialistas

La delegada del IMSS informó que médicos de urgencias y medicina interna es lo que más se requiere en las clínicas del Seguro Social, así como ginecólogos y urólogos.

Tras haber estado en la Ciudad de México, apuntó que se abrieron 78 plazas para médicos especialistas y médicos familiares en el IMSS de Durango.

