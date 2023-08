Daniela Morales NW Durango

100 varones, con paternidad satisfecha, se realizaron vasectomía sin bisturí durante el pasado mes de junio dentro de la Jornada Intensiva de Promoción de Prestación de Servicios realizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango.

De acuerdo a lo informado por el coordinador Auxiliar de Atención Médica en Primer Nivel, Lorenzo Alvarado Sarmiento, la vasectomía tiene una eficiencia anticonceptiva de 99.5 por ciento.

Apuntó, además, que en las jornadas participaron las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 1, No. 44, No. 49, No. 50, de la capital de Durango y las UMF No. 10, No. 11, No. 29, No. 43 y No. 53 del municipio de Gómez Palacio, Durango.

“Fue una campaña exitosa, se logró captar a un número importante de varones que por voluntad propia decidieron realizarse este procedimiento como alternativa de planificación familiar”, expresó el médico.

Mencionó que a todos se les explicó que es un método definitivo para los varones, un procedimiento muy sencillo, ya que se realiza en un tiempo máximo de 15 a 20 minutos.

Así mismo, dijo que esta campaña se realizó a población derechohabiente y no derechohabiente con el objetivo de acercar los servicios a todas las personas y con ello fomentar la planificación familiar en los duranguenses.

Vasectomía sin bisturí

Es un método anticonceptivo permanente o definitivo para el hombre que ya tiene el número de hijos deseado.

Es pequeña operación que se realiza sin bisturí, con anestesia local, haciendo una punción en la piel de la bolsa escrotal por arriba de donde se encuentran los testículos, a través de la cual se localizan, ligan y cortan los conductos deferentes, sitio por donde pasan los espermatozoides.

La vasectomía sin bisturí sólo impide el paso de espermatozoides, los cuales se siguen produciendo, pero son absorbidos por el organismo.