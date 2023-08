Redacción NW Durango

Daniela Alvarado es una joven duranguense que dejó sus estudios por falta de recursos, hoy tiene la oportunidad de regresar a la escuela.

Fue durante un recorrido del gobernador del Estado, Esteban Villegas, que conoció a Daniela y se comprometió a respaldarla para que vuelva a la escuela y pueda hacer realidad su sueño de ser una profesionista.

El mandatario estatal le consiguió un espacio en el Colegio de Bachilleres del Estado (COBAED), donde continuará el nivel medio superior, además, se le proporcionarán los útiles y uniforme para que pueda seguir con su preparación académica.

“Llegó el Gobernador, nos saludó y me dijo que qué hacía ahí, que yo debería estar estudiando, y fue cuando le dije que llevaba tres años trabajando y no podía estudiar; respondió que me iba a apoyar en todo lo que necesitara para que reanudara mis estudios y a cambio yo debía echarle ganas a mis calificaciones y asistencia”, platicó Daniela quién manifestó su deseo de terminar la preparatoria para después estudiar en la Marina Nacional.

Ese mismo día, el personal del COBAED, tomó cartas en el asunto y se comunicó con la joven, quien junto a su madre Eloísa Alvarado Vázquez acordaron llevar la papelería correspondiente para su inscripción.

Daniela y su mamá fueron recibidas por la Directora del Colegio de Bachilleres, Sonia Flores Arce, a quien la futura estudiante le contó que cuando estaba en secundaria se sintió desanimada, ya que por falta de recursos económicos, ya no pudo continuar con sus estudios y comenzó a trabajar en una tortillería.

La madre de Daniela, Eloísa Alvarado, dijo sentirse agradecida de que su hija regrese a la escuela,ya que al ser madre soltera, no podía solventar su educación.

