Crisis en el IMSS: Urgencias está desbordada por falta de elevadores

**Lucy tiene al menos tres días sentada, en bata, con una herida abierta en la pierna. Ella aún espera, junto a más de una decena de enfermos, en una pequeña parte del área de urgencias de la Clínica 1 del IMSS en Aguascalientes. En este pequeño cuarto, solo hay una camilla en la que los enfermos se turnan, cuando se cansan de estar sentados en unas sillas de espera, que evidentemente no son para pacientes.

“Yo soy derechohabiente de la Clínica 1, y yo estoy internada aquí desde el domingo a las 9 de la noche, y pues prácticamente no hay camas, no hay doctores, no hay enfermeras. Porque hay una sobresaturación, los elevadores no funcionan, tuvieron que bajar a los enfermos que estaban en piso. Hemos pasado mucha incomodidad, necesito estar acostada y pues desafortunadamente estoy sentada, ya tengo tres días sentada y pues no no hay cama, y no me dan solución”

Aquí, a todos les han prometido que pronto los vendrán a ver, o que pronto pasarán a quirófano, o que pronto les pondrán más suero. Pero el personal está desbordado y las horas de espera se vuelven días. Muchos pasaron el fin de semana sin siquiera probar alimento, porque ni eso les proporcionaron. Fue hasta que empezó la semana que se repartieron algunos sándwiches y fruta. Pero los vigilantes tampoco permiten que en las visitas (que se hacen a las 12 pm y a las 6pm, y de sólo 30 minutos) se ingresen alimentos a esta área.

En toda el área de Urgencias, hay decenas y decenas esperando ser atendidos. En la clínica reconocen que están completamente desbordados. Desde la entrada, y por los pasillos que conectan al área, ya se evidencia el hacinamiento de quienes aún esperan alguna respuesta. De hecho, apenas se puede pasar por los pasillos por la cantidad de personas que siguen sin ser asignados a una cama.

La respuesta de los enfermeros es breve: los elevadores no funcionan y no se sabe cuando volverán a operar. Por lo tanto, no hay manera de subir a los enfermos a algún piso.

“No podemos subir pacientes ahorita, el elevador no está funcionando. Llevamos días con ese problema…” señala una enfermera al cuestionarle la situación en el área.

“Team Infierno”: la solidaridad brota en el hacinamiento

Con una decena de integrantes, un pequeño grupo de quienes están en urgencias se ha unido y turnado para utilizar la única camilla y una de las sillas que está pegada a la pared. Para que puedan descansar, aunque sea en una posición incómoda.

En su grupo de whatsapp, se han autodenominado Team Infierno. Se proporcionan información y ánimos entre ellos, se cuidan los celulares,y se comparten experiencias. A estas alturas, y tras días de compartir un pequeño espacio, todos se conocen. Reconfortan a los nuevos ingresos, que quedan impresionados al poner un pie en la clínica.

Ellos señalan que, al final del área, y después de un largo pasillo, están los elevadores cerrados que les impiden ser trasladados a las áreas correspondientes. Y efectivamente, hay unos vistosos letreros en los mismos: “disculpe las molestias, estamos invirtiendo en su seguridad”.

**Alan, miembro del Team Infierno desde el fin de semana, está canalizado a un suero que tiene horas vacío. Solo es la aguja, y nadie se ha acercado a revisarlo y proporcionarle más solución. Detalla que desde las 7 de la mañana debió entrar al quirófano. Pero a poco de que sea la 1 de la tarde, no ha recibido más noticias.

SITRAVEM también fue contratada para dar mantenimiento a los elevadores de Aguascalientes

Sitravem es la empresa que acaba de ser denunciada por el propio IMSS, y la responsable de brindar servicios de mantenimiento a los elevadores del Hospital General de Zona 18 , ubicado en Playa del Carmen. En este lugar, una niña de 6 años murió prensada tras caer el elevador, que no había recibido el mantenimiento correspondiente.

Según el portal COMPRANET, la delegación del IMSS en Aguascalientes abrió una licitación en diciembre de 2019 para contratar servicios de mantenimiento para los elevadores, y dicho contrato lo ganó, en 2020, SOLUCIONES INTEGRALES DE TRANSPORTACIÓN VERTICAL EN MEXICO SITRAVEM SA DE CV.

En el fallo de la licitación E279-2019 no se menciona en qué clínicas se destinaron estos servicios, pero sí se especifica que la partida 12 y 13, otorgadas a esta empresa, tuvieron un importe de 237 mil 600 pesos, y de 59 mil 400 pesos respectivamente, y se decidió entregarles el contrato a ellos por ser la propuesta solvente más baja.

Esta empresa ha sido señalada por operar bajo nombres diferentes, y por el número de quejas y omisiones en diferentes estados, que salieron a la luz tras el fallecimiento de la menor en Playa del Carmen. Justo este martes, Zoé Robledo, director general del IMSS, aseguró que ahora ya se está investigando a la empresa SITRAVEM, y que hay una denuncia penal en su contra

“El primer contrato se empezó a gestionar desde la pasada administración, en 2018, en el Estado de México. Lo que es más importante para nosotros, es la denuncia penal que presentamos contra esta empresa, porque en la fecha del accidente ya había se había reportado una falla de ese elevador en particular”, apuntó el funcionario.