Al atravesar el vasto territorio keniano, el tiempo parece más efímero y cuesta elegir qué kilómetros no visitar. Ahí todos los caminos cuentan historias de lucha, vida, muerte, colonización desarrollo, fragilidad, futuro y lluvia.

A cinco días de las elecciones, en Kibera reinaba la paz y la familia que me abrió sus puertas no tenía demasiado interés en discutir las elecciones. Al descubrir que jamás había probado ugali, una preparación con harina de maíz blanco, se apresuraron a prender el carbón para prepararlo juntos.

Al cruzar el kilómetro 1500 de esta ruta, aún no se declaraba un ganador de las elecciones. En la radio de mi Toyota Land Cruiser 79, un periodista preguntaba a su audiencia si la situación los estaba afectado emocionalmente. Una mujer llamaba y gritaba que, si su candidato perdía las elecciones, su corazón sufriría un infarto y se despedía con un “thank you love”.

La cotidianidad en la sabana también causa infartos, especialmente en el Masái Mara, aquella reserva natural que se extiende por 1,510 kilómetros cuadrados al sudoeste de Kenia. Ahí me encontré atestiguando uno de los espectáculos más impresionantes de nuestro planeta: la gran migración.

Esta danza no termina al tocar la otra orilla, cientos de buitre dorsiblanco africanos buscan a las bestias heridas y se pelean sus restos de vida. Escondidos en los altos pastos que ha nutrido la lluvia cada vez más escasa, esperan leonas que buscan alimentar a sus hambrientos leoncillos.

En la actualidad parece difícil encontrar un lugar donde nosotros, los turistas, no resultemos molestos. En medio del Masái Mara, maravillada por la visión diaria de los increíbles animales que siempre soñé ver libres y no transformados en carteras, encadenados en anticuados zoológicos y circos, o montados (abusados) por perezosos instagrammers , también llegué a sentir asco de nuestras ansias de extrema proximidad y de documentarlo todo.

Me crucé con jirafas, rinocerontes, hipopótamos, elefantes, guepardos y leones, pero sobre todo vi animales hartos de la persecución de decenas de Toyota Land Cruiser 79 que obviaban la regla de no salirse de los caminos.

Me despedí de Kenia con lágrimas en el rostro, y prometí regresar a esa región de África. En mis memorias guardo la frágil vida en la sabana, me conmuevo con la danza de vida y muerte en el río y me estreso por las extensas sequias que hemos causado al sobrepasar los límites planetarios.