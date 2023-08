Redacción NW Durango

Tras signar un convenio de colaboración con la Universidad Juárez del Estado (UJED), para la subrogación de los servicios odontológicos, se puso en marcha el programa de entrega de prótesis dentales a cargo del DIF Estatal y el gobierno del Estado.

“Con este trabajo que les van a realizar, los adultos mayores van a recuperar su autoestima, y volverán a sonreír”, expresó el gobernador, Esteban Villegas Villarreal al detallar que los servicios dentales a las personas de la tercera edad, se realizarán en la Facultad de Odontología, donde se llevarán a cabo trabajos desde la colocación de prótesis totales, bilaterales, inferior o superior.

A la par, se brindará atención general al paciente con un tratamiento integral, con el fin que el adulto mayor pueda tener la capacidad de alimentarse bien y que no se aíslen de la sociedad por pena de no tener su dentadura completa; “no queremos que se queden en la casa porque no tienen sus dientes, además de que ya no pueden comer lo mismo y se ve reflejado en su salud”, apuntó el Mandatario Estatal.

Se estima beneficiar a mil 500 personas con una inversión de 6 millones de pesos; asistirán a la Facultad de Odontología a su consulta dental, porque ahí cuentan con el equipo y personal necesario, añadió el gobernador al asegurar que, si a alguna persona se le detecta en este proceso alguna otra problemática, se cuenta con los especialistas para brindarles la mejor atención.

Por primera vez en la historia de DIF Estatal, se hace posible este programa de prótesis dentales, el cual se llevará a cabo de manera exhaustiva, para así cuidar y darles la oportunidad a los adultos mayores de que no se aíslen y continúen con su vida social y con una sonrisa de corazón, dijo la presidenta del organismo asistencial, Marisol Rosso Rivera.

Por su parte, el rector de la UJED, Rubén Solís Ríos, reiteró que en la Facultad de Odontología se cuenta con dos clínicas que están en atención al público, una de ellas atiende personal de posgrado con equipo nuevo y servicio de calidad, es por eso, que a través del convenio se van a elaborar diferentes prótesis en beneficio de los adultos mayores.

El alcalde, José Antonio Ochoa, destacó que el Gobernador convoca por las causas más sentidas de los duranguenses, ya que este es un convenio importante, asimismo agradeció al DIF Estatal, por sumar esfuerzos para multiplicar resultados.

