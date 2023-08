“El final muy cerca está, lo afrontaré serenamente / Ya ves que sigo así, te lo diré sinceramente / Viví la intensidad, y no encontré jamás fronteras / Si bien todo ello fue, a mi manera. “My Way” de Claude François / Gilles Thibault / Jacques Revaux. Primera interpretación: Paul Anka. La primera interpretación al castellano en 1970 fue realizada por Estela Raval, en el álbum “Estela Raval”, quien fuera integrante de los Cinco Latinos, grabada como “a mi modo”.

La canción ha tenido fuerte impulso de ventas en estos días. Mediante inteligencia artificial en la voz del primer mandatario mexicano se realizó una interpretación para darle amenidad al espectáculo matutino. Impulsada por la ironía y metáforas políticas que desde el atril del palacio de Tenochtitlan se profieren noticiosamente. Creo que se les olvidó el discurso de izquierda tenue que matinalmente se profiere.

¡Que paradoja! los productores de la tempranera le escogieron una canción “fifí, reaccionaria, conservadora, neoliberal, símbolo de consumismo…” Veamos los signos.

“Jamás viví un amor, que para mí fuera importante / Tomé solo la flor, y lo mejor de cada instante / Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera / Y así lo he de seguir, a mi manera”. Los años sesenta del siglo XX, sin duda, son una síntesis de cambio y crisis mundial. Conflicto político entre Estados Unidos y la Unión Soviética, Guerra Fría, postre de la segunda guerra mundial, marcaron una tendencia política y económica cuya alma fue la globalización. Todos los países se apuntaban para integrarse a un mercado común, regional o mayor. Fue el nuevo orden económico mundial.

Se muestra un desvanecimiento de imperios coloniales, Estados nacionales independientes. Se cuestionó la hegemonía estadounidense por la Unión Soviética durante la Guerra Fría, para recuperarse después de la caída del Muro de Berlín, los Estados Unidos emergieron como potencia hegemónica mundial. Las monarquías tendieron de manera parlamentaria o constitucional, mediante jefe de Estado. Muchos países padecieron gobiernos dictatoriales, atentaron contra la vida y la libertad de las personas. El capitalismo fue “la neta del planeta”, se impulsaron sin control las sociedades de consumo. Cambios tecnológicos, se vivió la revolución intensa del calor y del sonido con sus consecuentes cambios en transporte, comunicación, materiales…; productos como anticonceptivos, antibióticos, trasplante de órganos… aparecen en escena, se viven los límites del crecimiento, en explosión demográfica, contaminación, recursos NO renovables…, el tránsito del campo a la ciudad, los derechos de la mujer, de las minorías, el calentamiento global…

“Tal vez lloré, tal vez reí / Tal vez gané o tal vez perdí / Y ahora sé, que fui feliz /Que, si lloré, también amé / Y todo fue puedo decir, a mi manera”. Una anécdota, al final de los sesenta del siglo pasado, “la cantante francesa France Gall”, con tan sólo 17 años, representaba a Luxemburgo con la canción “Poupée de cire, poupée de son”. Cuando se mencionó su nombre como ganadora del festival, la joven corrió al primer teléfono a llamar a su amor que había quedado en París. Él secamente le dijo: “Ganaste el festival, pero me perdiste a mí” … algo muy parecido, pudo haber inspirado, las frases de Mauricio Garcés, “debe ser muy cruel tenerme… y después perderme”; el arrogante fue Claude François, autor de “My way”, la compuso en 1967, la música es de Gilles Thibaut. La letra de la canción narra la rutina que se puede crear en una relación de pareja. La vida te da y te cobra, Claude contrajo nupcias con una corista y vivió en París, fue abandonado, ella se fue con el cantante de moda, Gilbert Bécaud.

“Quizás yo deprecié, aquello que no comprendía / Quizás también dudé, cuando mejor me divertía / Y hoy sé que, si me fui, y que afronté ser como era / Y así lo he de seguir, a mi manera”. Paul Anka escuchó en televisión la canción “À ma manière” que es el nombre en francés de la canción que nos ocupa, adquirió los derechos para ponerle letra inspirado en la vida de Frank Sinatra. La letra dibuja un hombre que en regresión de su vida con magnas experiencias sobre los hechos importantes de su vida. En la voz de Sinatra fue un éxito. Existen 2731 diferentes versiones en todos los idiomas, maneras, estilos, (¿Quién es el verdadero autor de la canción ”A mi manera”? – El Diario de Yucatán (yucatan.com.mx); bueno, con la del jefe del ejecutivo federal mexicano, son 2732. Seguro no tuvo este dato, es la canción que más recauda por derechos de autor.

“Porque sabrás, que un hombre al fin conocerá por su vivir / No hay por qué hablar, ni qué decir / Ni hay que llorar, ni hay que fingir / Puedo llegar hasta el final, a mi manera”