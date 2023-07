El pasado martes 27 de junio, un bombardeo ruso dejó más de diez muertos y 65 heridos en el restaurante de Kramatorsk, en el este de Ucrania, en donde la escritora Victoria Amelina resultó ser una de las víctimas. En ese momento, la autora ucraniana fue hospitalizada en Dnipró, en la unidad de cuidados intensivos, por múltiples fracturas en la base del cráneo. Estaba considerada como una de las invitadas para la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara 2023.

Victoria Amelina se hallaba en el sitio con tres colombianos, entre ellos el escritor Héctor Abad Faciolince y el excomisionado de paz Sergio Jaramillo, que sufrieron heridas leves. Ria Pizza era un restaurante muy popular entre militares, voluntarios de organizaciones civiles y periodistas.

Nacida en Leópolis, Ucrania, de tan solo 37 años, era considerada una de las escritoras jóvenes más célebres del país gobernado por Volodímir Zelenski. A pesar de estar hospitalizada, Victoria Amelina murió a causa de sus heridas, informaron este 1 julio medios internacionales.

Con su fallecimiento, la autora especializada en investigación de crímenes de guerra se convirtió en la víctima número 13 de ese ataque. La asociación de escritores PEN Ucrania anunció que “los médicos hicieron todo lo posible por salvar su vida, pero desafortunadamente la herida fue fatal”.

“Es con gran dolor que les informemos que el corazón de la escritora Victoria Amelina dejó de latir el 1 de julio”, comentó dicho grupo en un comunicado.

VICTORIA AMELINA TRABAJÓ CON NIÑOS CERCA DEL FRENTE EN UCRANIA

De acuerdo con la cadena BBC, Victoria Amelina además de documentar los crímenes de guerra, también comenzó a trabajar con niños cerca del frente. En 2022 descubrió el diario del escritor infantil Volodymyr Vakulenko, quien fue secuestrado y asesinado por las tropas rusas en la ciudad de Izium poco después de la invasión.

El último proyecto de la autora fue War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War, su primer libro de no ficción en inglés que se publicará próximamente. Resulta una obra que sigue el camino de periodistas, activistas de derechos humanos, abogados y voluntarios que documentan los crímenes de guerra rusos.

“Buen día. Hoy mi ciudad natal fue atacada, el área donde solía ir a la escuela y donde mi madre todavía trabaja. Estoy en casa en Kiev y estoy a punto de ir a Jersón por trabajo, pero honestamente todo lo que quiero es apresurarme y ver el nivel de destrucción en los lugares de mi infancia”, fue una de las últimas publicaciones en Twitter de Amelina, quien escribió las novelas Fall Syndrome (2014) y Dom´s Dream Kingdom (2017). N