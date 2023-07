Con películas de superhéroes, adaptaciones de videojuegos y un bombardeo de secuelas y críticas, Hollywood se preparaba para otro año decepcionante, hasta que un inesperado filme de suspenso sobre el tráfico de menores puso en desconcierto las expectativas de la industria: Sonido de libertad (Sound of Freedom).

El sorpresivo éxito del verano boreal, Sonido de libertad, lleva recaudados a la fecha 85.5 millones de dólares en las salas de Estados Unidos. Lo anterior, con apenas dos semanas desde su estreno, aproximadamente seis veces su presupuesto —de 14.5 millones de dólares—. El fin de semana pasado superó cómodamente a grandes éxitos de taquilla como Indiana Jones y el llamado del destino, la nueva película de la famosa saga de aventuras.

Con su fascinante versión de la verdadera historia de un exagente gubernamental que rescata niños de las garras de criminales colombianos que operan una red de explotación, se pensaría que se trata de ese tipo de película que todo el mundo podría dejar atrás.

Los conservadores se han deshecho en elogios hacia Sonido de libertad. Primero, por dirigirse a un sector trabajador estadounidense que, según ellos, ha sido desairado por las élites de Hollywood.

Los liberales, en tanto, la han llamado una herramienta de reclutamiento de la extrema derecha que promueve la teoría conspirativa QAnon sobre una secta de pedófilos de Hollywood y el Partido Demócrata. Esta supuestamente secuestra niños y les extrae su sangre.

“Lo que es casi tan interesante como la película en sí es la reacción que parece provocar en los principales medios de comunicación que parecen decididos a derribarla a cualquier precio”, dijo el guionista británico de suspenso Will Jordan en una crítica positiva en The Critical Drinker, su canal de YouTube con 1.8 millones de suscriptores.

Rodada en 2018 con fondos de inversionistas mexicanos, la película cuenta la historia del exagente especial de Seguridad Nacional estadounidense Tim Ballard. Esta figura en 2013 comandó la “Operación Ferrocarril Subterráneo” para rescatar a niños de traficantes de una red de explotación sexual.

El largometraje se ha convertido en una causa célebre para figuras de la derecha estadounidense. Desde el intelectual canadiense Jordan Peterson al comentarista político y locutor Ben Shapiro, pasando por el expresidente Donald Trump (2017-2021), quien el miércoles presentará la cinta en su club de golf del estado de Nueva Jersey.

Originalmente programada para ser estrenada por los estudios 20th Century Fox, el acuerdo fue cancelado cuando Disney compró el estudio en 2019. Así se allanó el camino para que Angel Studios se hiciera cargo.

