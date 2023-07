Toda conducta humana está regulada en alguna norma. Existen normas de carácter civil, penal, laboral, mercantil, entre otras y aquellas que se prevén en el Derecho Público, que se vinculan con las relacionas que tenemos las personas, seamos ciudadanos mexicanos o no, con las autoridades. El denominador común es que, la norma de superioridad jerárquica por excelencia en los Estados modernos es la Constitución.

En todo país que se jacte que ser democrático, su respectiva Constitución debe contener los derechos humanos que reconoce para las personas, susderechos y obligaciones y las garantías procesales mínimas para que las personas puedan defender sus derechos, propiedades y posesiones. Así, las y los mexicanos tenemos como obligaciones las de pagar impuestos, votar en procesos electorales y de consulta popular, desempeñar cargos públicos, entre otros y en contra parte, tenemos como ejemplos de derechos losde votar, ser votado, ser designado, libertad de reunión, libertad de tránsito y libertad de expresión, los cuales menciono a manera de ejemplo, pero, ¿qué sucedería si alguna persona o alguna autoridad norespetara lo que se ordena en alguna norma que está obligado a observar y respetar?. La respuesta es: se actualiza la posibilidad de que esa persona pueda ser sancionada.

Ahora bien, las normas de carácter electoral, son las reglas de conducta que debemos observar las personas tanto físicas como morales y de manera especial y de forma enfática, las mujeres y hombres que aspiran a una precandidatura o candidatura a un cargo de elección popular, pues de lo contrario, podrían ser sancionados conforme a lo dispuesto en las distintas leyes electorales, ya que históricamente,la vida de los procesos electorales que hemos vivido las y los mexicanos, han tenido como columna vertebral la desconfianza.

Las y los mexicanos no confiamos en las elecciones; no confiamos en los partidos políticos, ni en las autoridades electorales y para ello, se han venido creando reglas que ayudan a mantener vigente la equidad en toda competencia electoral.

¿Cuáles son los elementos que violan la equidad en la contienda? El dinero, el acceso a medios de comunicación, la ausencia de reglas de competencia y las campañas anticipadas. A manera de ejemplo, los posibles contendientes suelen emprender estrategias para que el electorado los conozca y se esmeran en mantenerse vigente en la opinión pública, por lo que pintan bardas, realizan recorridos en diferentes ciudades y usan las redes sociales para publicar todo tipo de mensajes tanto de gran valor social, como mensajes que rayan en conductas altamente superficiales, todo con el fin de mantenerse vigente en la sociedad.

El problema surge, al actuar con inobservancia de lo que dictan las normas tanto la Constitución, como las leyes electorales derivadas de la misma.

Las prohibiciones son claras: no se puede pedir el voto a favor o en contra de alguna opción política y no se pueden usan recursos públicos para eventos o fines de carácter electoral. No respetar lo antes mencionado conlleva a ser sancionado, pudiendo inclusive, imponerse como sanción el impedimento de ser postulado o revocarse las candidaturas. N