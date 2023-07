El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, que aspira a volver al poder en 2024, fue condenado a casi 11 años de cárcel por blanqueo de capitales durante su mandato (2009-2014), informó este martes 18 de julio el órgano judicial panameño.

El tribunal “lo condena a la pena de 128 meses de prisión” y el pago de una multa de 19 millones de dólares, según el fallo. La defensa de Martinelli puede ahora recurrir la sentencia ante un tribunal de apelaciones o presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.

El exmandatario de manera reiterada ha calificado como “juicio político amañado” el proceso en su contra, y asegura que todo se trata de una “persecución política” para evitar que pueda presentarse a las elecciones presidenciales de 2024.

“Aquí hay personas que están haciendo lo indecible, violando la ley, violando la Constitución y violando el sistema judicial con el solo fin de tratar de inhabilitarme a mí políticamente. No me voy a dejar amedrentar por esos cantos de sirena de un juicio amañado, me van a tener que matar”, dijo Martinelli recientemente.