Por el momento, no se contempla una impugnación en contra de las reformas avaladas por el Congreso de Aguascalientes hacia el sistema judicial del estado, señaló el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Rojas García.

En conferencia de prensa, el magistrado comentó que desde el Supremo Tribunal de Justicia solamente se analizarán los términos en los que la reforma sea validada, ya que, en su momento, se hicieron y se señalaron las modificaciones que creyeron pertinentes.

Respecto a la eliminación del Consejo de la Judicatura en la participación del nombramiento o remoción de los magistrados, Rojas García reconoció que es un punto que preocupa a la población, ya que se trata de la evaluación de los mejores perfiles para el puesto.

Sin embargo, apuntó que, desde el Poder Judicial, se cumplió con todas las evaluaciones que estaban bajo su responsabilidad previo a la reforma, presentada por el Gobierno del Estado.

“El Poder Judicial ha cumplido con lo que a nosotros nos corresponde, cuando a nosotros nos tocó, hicimos unos exámenes muy largos, se transmitieron incluso, ahora, si la responsabilidad no es del Poder Judicial, podemos decir ‘nosotros hemos cumplido’”.

– ¿Una vez que se publique en el Diario Oficial, si no están de acuerdo, podrían impugnarlo?

-Hay muchas personas que sienten lastimados sus derechos, pueden impugnar, la verdad eso es algo que no solo es en este caso de reforma, es en cualquier tipo de reforma, puede ocurrir. Ahorita lo que pasa en el Poder Judicial es que simplemente estamos viendo la reforma, las bondades de ella y no hay ninguna situación de que quisiéramos impugnar, por lo menos no se ha planteado hasta el momento.