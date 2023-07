Daniela Morales NW Durango

El servicio educativo no se puede condicionar a nadie, ni se pueden retener documentos por pago de cuotas en las escuelas, aclaró el secretario de Educación, Guillermo Adame Calderón, ante el término del ciclo escolar.

Reconoció que las cuotas que los padres de familia entregan a las instituciones educativas si hacen falta y son necesarias, pero deben ser estrictamente voluntarias.

Pidió que se denuncien los casos donde instituciones educativas no quieran entregar documentos, o no permitan inscribirse, si no hay pago de cuotas, pues sostuvo se tomarán medidas por parte de la SEED.

Con relación el tema de uniformes escolares, debido a las denuncias que señalan que hay escuelas en dónde exigen otro uniforme aparte del que entregará el gobierno, dijo que no permitirán que esto se haga obligatorio, a menos que los padres de familia se organicen para, de manera voluntaria, se tenga uniforme de gala y deportivo.