El presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, señaló que las autoridades deben hacer lo que corresponda en el juicio llevado en contra del ex gobernador, Martín Orozco Sandoval, quien está acusado de ejercicio indebido del servicio público y tráfico de influencias.

Luego de que el ex mandatario panista acudiera a los juzgados para la audiencia final del proceso en su contra esta semana, el alcalde consideró que se debe cumplir con lo que la ley establece.

“La ley es la ley, que cada instancia haga lo que le corresponda, yo creo que no hay que fijar algún criterio, sino simplemente que se haga lo que la ley establece”.

También apuntó que, si bien este tipo de juicios son largos, en Aguascalientes ya se presentó una reforma para agilizarlos.

“Saben que en nuestro país falta mucho por hacer en la materia legal, los juicios son largos, pero por eso se está trabajando, la gobernadora presentó una reforma para agilizar los procesos y yo creo que eso es algo muy importante”.

“Cada quien es responsable de sus actos, yo creo que el ex gobernador de alguna manera, en lo que a mí respecta, hizo un excelente gobierno, pero lo demás no me toca a mí juzgarlo”, concluyó.