Daniela Morales NW Durango

Cerca de 2 mil personas, en más de 20 comunidades del municipio de El Mezquital, se encuentran incomunicadas; las lluvias que se han registrado en la zona imposibilitan el paso, esto fue dado a conocer por el diputado local, Bernabé Aguilar Carrillo.

Esta situación mantiene sin alimentos a las familias, no es posible que surtan la despensa y a muchos se les ha terminado el maíz, según apuntó el legislador.

El tema se complica cuando se trata de salud, ya que no pueden acceder tampoco los médicos, medicamentos ni se puede trasladar a los enfermos, por eso dijo que es urgente que se rehabiliten los caminos en esta región del Estado.

Además, dijo que, ante lo complicado de llegar a las comunidades, todos los productos se encarecen por el trasladado, “ya no se puede surtir la alimentación, los pueblos en los limites con Nayarit no pueden cruzar en vehículos por el crecimiento de los arroyos, ya han señalado que no tienen maíz y han pedido ayuda”.

Puntualizó que, de no atender el tema a la brevedad, este problema afectará también a la educación, pues no será posible que los maestros se trasladen a las regiones para iniciar el ciclo escolar.

“Los caminos ya estaban en malas condiciones, ahora con las lluvias dejaron a las comunidades incomunicadas y eso debe atenderse por los tres órdenes de gobierno”, manifestó.

Exhortó al gobierno Federal, estatal y municipal para que exista coordinación y puedan llevar maquinaria que permita la mejora de los caminos.

“Hemos pedido por años que nos arreglen los caminos, las rutas Mezquital-Huazamota, y Mezquital-Canoas son indispensables para los habitantes de la región”, comentó.