El piloto holandés Max Verstappen pudo haber obtenido la victoria en el Gran Premio de Miami el 7 de mayo, pero fue el presidente y director ejecutivo de Fórmula 1, Stefano Domenicali, quien fue el verdadero ganador. La segunda vuelta de la carrera fue la primera de tres grandes premios en Estados Unidos esta temporada de carreras, la mayor cantidad celebrada en suelo estadounidense en casi 40 años, en un resurgimiento liderado por el ejecutivo italiano y propietario de la serie con sede en Colorado, Liberty Media.

A través de un marketing inteligente a través de las redes sociales y la exitosa serie de Netflix Drive to Survive, además de suficiente ideología de “despertar” amigable para los jóvenes como para agitar las plumas del gobernador del estado anfitrión del Gran Premio de Miami, Ron DeSantis, la Fórmula 1 está capturando la imaginación de una nueva generación de aficionados americanos. Con una vibra de jet set internacional aparentemente glamorosa y llena de celebridades y los montones de dinero que conlleva (se dice que el actual campeón Verstappen está recaudando $55 millones de dólares para conducir su Red Bull Honda esta temporada) no es difícil ver cómo Fórmula 1 ha llamado la atención de más de un joven en los últimos años.

FÓRMULA 1 Y ESTADOS UNIDOS: OPORTUNIDAD DE NUEVOS FANÁTICOS

“Esta es una oportunidad increíble para asegurarnos de que los nuevos fanáticos que miran por primera vez sean capturados por nosotros”, dijo Domenicali a Newsweek antes de la carrera de Miami. “Explicando la emoción deportiva que hay en la pista, explicando la increíble experiencia que queremos brindar a los fanáticos que asisten a las carreras, y explicando la pasión y la tecnología que hay detrás de escena de la Fórmula 1 y asegurándonos de que damos a nuestra nueva audiencia estadounidense todos los elementos para que elijan. Queremos asegurarnos de que tengan todo [para que] elijan la Fórmula 1, para un mayor crecimiento para nosotros en este increíble país”.

La serie de carreras dominada por Europa, por ahora, ha regresado al continente, donde se lleva a cabo la mayor parte de las carreras de verano, comenzando con el Gran Premio de Mónaco en Montecarlo y el Gran Premio de España en Barcelona. El nuevo enfoque estadounidense de la F1, sin embargo, no ha sido pasado por alto por otros pesos pesados ​​estadounidenses en el deporte del motor.

Gene Haas, fundador del fabricante de herramientas Haas Automation y copropietario de Stewart-Haas Racing, que compite en NASCAR, debutó con su equipo homónimo de Fórmula 1 en 2016. Mientras tanto, Ford está listo para suministrar motores al equipo Red Bull a partir de 2026, y Andretti Global se está asociando con Cadillac para unirse potencialmente al campeonato en 2025 (pendiente de aprobación por parte de la F1). Incluso hay un piloto estadounidense de F1, Logan Sargeant, de 22 años, en la serie por primera vez desde 2015.

AUMENTO EN ESPECTADORES DE F1 EN 2022

“Es tan bueno estar en casa”, dijo el nativo de Florida a Newsweek, antes de la carrera en Miami. “Definitivamente estoy orgulloso y privilegiado de tener la oportunidad de representar a Estados Unidos. He hecho todo el ciclo de comenzar a competir aquí en Miami y volver a competir en la F1 aquí es bastante especial”.

Tal vez desde 1978, cuando Mario Andretti se convirtió en el segundo estadounidense (después de Phil Hill en 1961) en ganar un campeonato mundial, la Fórmula 1 no había disfrutado de tanta popularidad en los EE. UU. ESPN registró una audiencia récord en 2022, con un promedio de 1,2 millones de espectadores al carrera en ESPN, ESPN2 y ABC, un aumento del 28 por ciento sobre el récord anterior de 949,000 espectadores promedio establecido en 2021. La temporada 2022 también fue la primera en la historia de la televisión de EE. UU. en tener un promedio de 1 millón o más espectadores por carrera.

GRAN PREMIO DE AUSTIN: ATRACTIVO DE FÓRMULA 1 Y ESTADOS UNIDOS

Unos 400,000 fanáticos se dirigieron a Austin para el Gran Premio de Estados Unidos el año pasado, la mayor cantidad de cualquier carrera en el calendario de F1, mientras que la Fórmula 1 dijo que en 2021 seguidores en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Twitch y redes sociales chinas. plataformas aumentó a 49,1 millones. Para 2022, eso había vuelto a crecer otro 23 por ciento. En los últimos cuatro años, la F1 dice que ha sido la liga deportiva mundial de más rápido crecimiento en términos de seguidores en las redes sociales. Y ahora también es un grupo diverso de género: alrededor del 40 por ciento de los fanáticos de la Fórmula 1 son mujeres, frente a solo el 8 por ciento cuando Liberty Media compró la serie de carreras en 2017 en un acuerdo de $ 4.4 mil millones.

F1 RÁPIDA EN CRECIMIENTO EN REDES SOCIALES

Todos estos aficionados ayudaron a la Fórmula 1 a ganar $2600 millones de dólares en ingresos totales en 2022, frente a los $2100 millones de dólares del año anterior. Los ingresos operativos aumentaron un 333 por ciento, de $40 millones a $173 millones durante el mismo período. El creciente interés de los fanáticos y los ingresos han hecho que el valor total del negocio se dispare a casi $ 17 mil millones.

A pesar de este éxito, Domenicali aún no ha terminado. En una entrevista exclusiva con Newsweek, habló sobre el impulso de la Fórmula 1 para hacer crecer el campeonato aún más en Estados Unidos y más allá, cómo está mejorando la diversidad y logrando que más mujeres participen en el deporte, cómo la tecnología jugará un papel crucial para que la F1 logre su compromiso de neutralidad de carbono para 2030, y cómo espera que una nueva película de Hollywood protagonizada por Brad Pitt y producida por el piloto campeón Lewis Hamilton capture todo el brillo, el glamour y la emoción de la serie de carreras de monoplazas.

“MI AMOR SIEMPRE HA SIDO CON LOS AUTOS Y LOS DEPORTES DE MOTOR”

“Estoy en Miami”, dijo Domenicali, de 58 años, todo sonrisas en una llamada del Sunshine State antes del Gran Premio. Habla con la emoción de un colegial ya la velocidad de un coche de F1 a toda máquina mientras describe su entusiasmo por el deporte del motor. Nació hijo de un banquero en Imola, sede del Gran Premio de Emilia-Romagna, que fue cancelado en mayo debido a fuertes tormentas e inundaciones en la región que se cobraron al menos 13 vidas.

La región es el corazón del automovilismo italiano. Es el hogar de Ferrari, donde en 2008, como director del equipo, Domenicali ganó un campeonato de constructores, el premio más importante de la F1 para equipos de carreras, y de Lamborghini, donde fue director ejecutivo de 2016 a 2021, cuando se fue para dirigir la Fórmula 1. Pero la pasión del CEO por las carreras comenzó mucho antes.

“Mi amor siempre ha sido con los autos y el automovilismo”, dijo el jefe de la F1 con anteojos, quien tiene el esquí y la aviación como sus pasatiempos (sirvió en la fuerza aérea cuando era más joven). “Miraba las carreras cuando era niño. [En] la escuela secundaria, iba como muchos estudiantes, ayudaba al promotor, a estar allí en todas las carreras. Luego, después de la universidad [en la capital de Emilia-Romaña, Bolonia], envié mi [currículum] a muchas empresas y comencé ese viaje cuando tenía 26 años formalmente con Ferrari”.

DIVERSIDAD, INCLUSIÓN Y SOSTENIBILIDAD: PARTE DE LA F1

Insiste en que su exitosa carrera en el escalón más alto del deporte del motor se basa en el trabajo duro que puede ser replicado por personas igualmente capaces e industriosas. El casado y padre de dos hijos dijo: “Me siento muy orgulloso pero muy privilegiado. Vengo de una familia muy normal, fui a la escuela pública y estoy aquí… Entonces, eso demuestra que con compromiso, con pasión , dedicación, competencia, no hay barrera”.

Porque junto a palabras como velocidad, emoción, entretenimiento y adrenalina, que uno esperaría escuchar del jefe de un deporte de alto octanaje, durante su charla con Newsweek, Domenicali mencionó a menudo otros términos que, para algunos, pueden resultar más inesperados: diversidad. , inclusión, sostenibilidad y responsabilidad.

“NOS TOMAMOS LA SOSTENIBILIDAD MUY EN SERIO”

Domenicali está profundamente comprometido con el compromiso Net Zero 2030 del deporte, con planes para reducir la huella de carbono de la F1 en un mínimo del 50 por ciento para fines de la década. Para alcanzar este objetivo, la F1 se centrará principalmente en reducir la cantidad de equipos y personas que el grupo y los 10 equipos mueven por todo el mundo.

Los viajes y la logística crearon casi el 73 % de la huella de carbono total de la Fórmula 1 de 256 551 toneladas de CO2 en 2018, y las instalaciones y fábricas crearon casi el 20 %. Un poco más del 7 por ciento provino de operaciones de eventos, dijo la F1 en un informe.

Mediante los cambios que realizó en sus prácticas de trabajo, que incluyen el uso de energía renovable en sus oficinas y, cuando sea posible, en los lugares de carrera, la F1 dijo que para 2021 ya había reducido su producción total de carbono en un 17 por ciento.

Domenicali dice que el objetivo también se logrará con la ayuda de los socios comerciales de la serie de carreras, que incluyen al gigante petrolero saudita Aramco, mediante la introducción de combustibles electrónicos para ayudar a impulsar los motores híbridos eléctricos que los autos ya usan ahora, a pesar de las emisiones de los autos de carrera. representan menos del 1 por ciento de la huella de carbono del deporte.

F1 BUSCA VOLVERSE HÍBRIDO EN 2026

Él dice que los combustibles electrónicos, hechos de la combinación de hidrógeno y dióxido de carbono en un proceso industrial para crear un combustible sintético que produce cero emisiones netas, no solo ayudarán a la Fórmula 1 a reducir su producción de carbono, sino que la tecnología también se puede escalar para su uso en la aviación. industria y con el transporte marítimo, así como en automóviles y camiones de consumo. Las tecnologías desarrolladas en la Fórmula 1 han avanzado en muchas mejoras en los motores híbridos de los vehículos personales, pero hasta ahora los combustibles electrónicos han demostrado ser demasiado caros para el uso comercial masivo.

Domenicali dijo: “Nos tomamos la sostenibilidad muy en serio. Ya hemos decidido volvernos híbridos con combustible sostenible en 2026. Y estamos presionando mucho para asegurarnos de que seamos neutrales en carbono en 2030”.

COMPROMISO POR REDUCIR EMISIÓN DE CARBONO

“Es un gran trabajo”, agregó, que es “la razón por la que necesitamos que todos adopten nuestra estrategia, que la estrategia sea correcta y que debemos implementarla con la ayuda de cada uno de los componentes de nuestro ecosistema. Creo que eso la velocidad de la Fórmula 1 puede acelerar esta tecnología para que sea mucho más efectiva”.

La Fórmula 1 no es el único deporte que hace esto. La NBA se comprometió a reducir a la mitad sus emisiones de carbono para 2030 y a cero emisiones netas para 2040. Al igual que la F1, el comisionado Adam Silver ha dicho que gran parte de esto se logrará cambiando el cronograma para reducir los viajes.

Para llegar a cero neto para 2030, Domenicali dice que “el crédito de carbono es parte de la estrategia completa, seguro”, que es donde algunos críticos dicen que el plan falla.

Las empresas (o gobiernos o individuos) compran créditos de carbono para compensar las emisiones mediante el apoyo a proyectos, como la plantación de árboles y la restauración de manglares, que eliminan el carbono de la atmósfera. Ha habido dudas sobre la eficacia de algunos de estos proyectos, pero la directora de ESG de la Fórmula 1, Ellen Jones, insistió en que el objetivo principal del deporte ahora es reducir sus propias emisiones. Sin embargo, Jones agregó: “Nos damos cuenta de que, a medida que nos acercamos a 2030, habrá que considerar las compensaciones para determinar cuál es el saldo restante de emisiones inevitables”.

FÓRMULA 1 HÍBRIDA, NO ELÉCTRICA

Cuando se le preguntó si la Fórmula 1 realmente puede ser neutral en carbono para 2030, Ursula Bittner, experta en economía de Greenpeace, dijo a Newsweek : “Si están usando compensaciones, definitivamente no”. Agregó: “Nuestra opinión es que las compensaciones son contraproducentes porque básicamente dan la opción de no reducir realmente [las emisiones]”.

La contabilidad de la Fórmula 1 tampoco parece incluir el carbono creado por los fanáticos que asisten a los eventos. Si solo el 10 por ciento de los aproximadamente 5 millones de fanáticos que fueron a ver las carreras de Fórmula 1 en 2022 viajaron 60 millas en sus viajes, dijo Bittner, eso solo crearía 10,000 toneladas adicionales de carbono, el equivalente a hacer funcionar 6,000 autos familiares durante un año. .

Bittner dijo que la Fórmula 1 “necesita cambiar a autos eléctricos”, un plan que Domenicali ha descartado. Sin embargo, Bittner no descartó por completo el plan de la F1: “Si se toman en serio [su compromiso de carbono], podrían ser un modelo a seguir perfecto, no solo para otros deportes sino también para las personas y también para tener inversiones en ciencia”.

“QUEREMOS TENER UNA CULTURA MÁS DIVERSA”

Además de tratar de volverse ecológica, la Fórmula 1 está intentando abordar la diversidad de frente a través de su F1 Academy, una serie de carreras que literalmente pone a las mujeres en el asiento del conductor. Solo dos mujeres, las italianas Maria Teresa de Filippis y Lella Lombardi, se han clasificado para competir en la Fórmula 1.

Domenicali dijo: “Este año tenemos la Academia de F1 para asegurarnos de que algunas chicas se sientan atraídas [a] nuestro deporte. Eso demuestra con hechos, dinero e inversiones, cómo realmente nos importa la diversidad en nuestro deporte, no solo en términos de conductores, pero también queremos tener una cultura más diversa y personas diversas en nuestro ecosistema: ingenieros, mecánicos, técnicos, comisarios, todos”.

FORMACIÓN PARA INGENIEROS DE FÓRMULA 1

La F1 Academy es una serie de 21 carreras con 15 mujeres piloto en cinco equipos con el objetivo de desarrollar a las mujeres jóvenes a niveles más altos de competencia. Los equipos de la Academia están dirigidos por equipos actuales de Fórmula 2 y 3. Se trata de series de carreras de monoplazas con coches que tienen menos potencia y piezas más baratas que en la F1, lo que permite a los pilotos ganar experiencia con la esperanza de llegar algún día a lo grande. Domenicali ha sugerido que pueden pasar cinco años antes de que veamos a una mujer piloto llegar a la Fórmula 1.

La F1 también ha ampliado un programa de becas, iniciado en 2020 con una donación personal de 1 millón de dólares del predecesor de Domenicali, Chase Carey, para brindar a los jóvenes de grupos subrepresentados la oportunidad de trabajar y formarse como ingenieros en la Fórmula 1.

Domenicali continuó: “Nos estamos tomando [la diversidad] muy, muy en serio. Estamos realmente en primera línea. Pagamos becas a comunidades subrepresentadas, nuestras comunidades desfavorecidas, para asegurarnos de que podemos brindar un camino aspiracional para las personas”.

“LA COMPETITIVIDAD ES UN RASGO EXTREMADAMENTE IMPORTANTE”

Aún así, el camino para muchos conductores comienza con privilegios. No está de más que el empresario multimillonario Lawrence Stroll, padre del piloto canadiense Lance Stroll, sea dueño del equipo de F1 Aston Martin con el que conduce su hijo, ni que el padre de Max Verstappen, Jos, haya sido piloto de Fórmula 1.

El siete veces campeón mundial británico Lewis Hamilton, el único piloto negro en la historia de la F1, ha llamado al deporte ahora un “club de niños multimillonarios”. Hamilton, quien creció en la ciudad obrera de Stevenage, a unas 30 millas al norte de Londres, ha hablado sobre cómo su padre trabajó en varios trabajos para financiar el sueño de F1 de su hijo y se esforzó toda la noche para reparar los karts en los que corrió como un chico. Hamilton, que comenzó a correr en la F1 en 2007, cree que esos sacrificios no serían suficientes para triunfar hoy. Como le dijo al periódico español AS, “Al crecer en una familia normal de clase trabajadora, no hay forma de que pueda estar aquí: los tipos contra los que luchas tienen mucho más dinero”.

BARRERAS DE ENTRADA PARA PILOTOS

Domenicali admitió que existen “barreras de entrada” financieras al deporte, pero dijo: “La mayoría de los pilotos de F1 que están hoy en el campeonato provienen de una base muy normal”. El padre mecánico del piloto francés Esteban Ocon, que corre para Alpine, por ejemplo, vendió su negocio y casa familiar para financiar la carrera de karting de su hijo. La familia vivía en una casa rodante, conduciendo de carrera en carrera cuando Ocon estaba comenzando.

Se mire como se mire, se necesita mucho dinero para llegar a la Fórmula 1. En 2015, el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, le dijo a la revista de negocios Raconteur: “Si alguien tiene mucho talento, probablemente necesite gastar 1 millón de euros (alrededor de $1,1 millones). en karting a través de carreras junior, senior e internacionales”. Luego viene la Fórmula 4, 3 y 2. Wolff continuó: “Estás a punto de ingresar a la Fórmula 1, pero no estás allí, necesitas otros 2-3 millones de euros para obtener el impulso. Entonces, estás hablando de 7-8 millones de euros… llamémoslo 8 millones ($8.8 millones)”.

APOYO DE PADRES INDISPENSABLE PARA EL PILOTO SARGEANT

El respaldo de los padres jugó un papel importante en el éxito de Sargeant, nacido en Fort Lauderdale. Nació en una familia adinerada que ganaba dinero con el transporte marítimo. Después de romper las pistas de karting de Florida cuando era joven, se mudó a los 12 años con su hermano mayor Dalton y su padre, Daniel, al Reino Unido para perseguir su sueño de Fórmula 1. El año pasado, Sargeant, que ahora vive en Londres pero “todavía tiene ese acento estadounidense, eso nunca va a ninguna parte”, se convirtió en el primer estadounidense en ganar una carrera de Fórmula 2 y fue invitado a tomar asiento con Williams Racing en Fórmula 1 para la temporada 2023.

“Le debo mucho [a mis padres], seguro”, admitió Sargeant. “Su apoyo ha sido masivo”.

El piloto novato ha tenido una temporada difícil hasta ahora, no pudo terminar más alto que el 12° antes de Mónaco y quedó último en Miami. Sargeant sufrió daños en el alerón delantero de su auto que lo obligaron a hacer una parada en boxes extra larga para reemplazarlo en la segunda vuelta de la carrera, lo que lo dejó fuera de competencia al principio. Aún así, el floridano reconoce que su naturaleza luchadora lo ayudará a perseverar.

DE LA NASCAR A LA F1

“Creo que la competitividad es un rasgo extremadamente importante”, dijo. “Eso es lo que me impulsa a seguir mejorando, día tras día. Me encanta la adrenalina.

“Es muy temprano. Todavía estoy tratando de construirme como piloto de F1, lo cual es un desafío. Ahí es donde estoy mirando en este momento, tomándolo día a día, tratando de ser mejor cada vez que llego”. En el coche “Siento que soy una de las personas más competitivas del mundo. Odio absolutamente perder. Y siento que, además, tener un hermano mayor me ayudó a impulsarme. Ya sabes, tratar de ser mejor que el hermano mayor. Que nunca es un desafío fácil”.

Dalton Sargeant, de 25 años, pasó a competir en la Serie Craftsman Truck de NASCAR. ¿Alguna vez NASCAR fue una consideración para Logan Sargeant cuando estaba compitiendo en los rangos de desarrollo junior?

“El objetivo de niño siempre fue llegar a la Fórmula 1”, dijo. “Sabemos lo difícil que va a ser, así que mantén tu mente abierta a otras oportunidades. Pero cuando me mudé a Europa, esa era la dirección en la que nos dirigíamos, e hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para llegar a este punto”.

“ESE DRAMA ENTRE LOS CONDUCTORES… ESO ES LO QUE TE HACE MIRAR”

En un circuito callejero repleto que rodea el Hard Rock Stadium en Miami, es fácil ver la atracción. Los multimillonarios Jeff Bezos y Elon Musk , junto con el actor Tom Cruise y el mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, se encontraban entre los 270 000 fanáticos de las carreras (30 000 más que en la carrera inaugural del año pasado) que acudieron en masa para echar un vistazo a los increíbles hombres y sus máquinas de carreras. .

Gran parte del revuelo en torno a la Fórmula 1 en los EE. UU. se debe al éxito de Drive to Survive , la serie de Netflix que ofrece una mirada tras bambalinas al circo ambulante de la F1. Los datos de Nielsen revelaron que el programa tuvo casi 570,000 espectadores durante la primera semana de la quinta temporada en febrero, un aumento del 40 por ciento con respecto al debut de la temporada 4 de 2022 y la mayor cantidad hasta ahora para el programa. Según Statista, había 49,2 millones de fanáticos de la F1 en Estados Unidos en 2022, frente a los 44,9 millones de 2019. Una encuesta de Morning Consult de marzo de 2022 de casi 1900 fanáticos adultos de la Fórmula 1 en EUA empezaron a ver carreras de F1.

DRIVE TO SURVIVE ATRAE NUEVOS FANÁTICOS

“Esa serie en particular hace algo por la F1 que cualquier serie de deportes de motor necesita y es resaltar las personalidades de los pilotos. Porque cuando haces que la gente se interese cuando son jóvenes, eso los convierte en fanáticos de por vida”, dice Brett Boyle, profesor asociado. de marketing en la Escuela de Negocios Richard A. Chaifetz de la Universidad de Saint Louis, comparando el atractivo con el de la exitosa franquicia Real Housewive . “Sabes, está [el] drama entre los pilotos, la competitividad, las historias de fondo… eso es lo que te hace mirar porque, de lo contrario, solo estás viendo cómo los autos van muy rápido”.

Estos nuevos fanáticos estadounidenses atraídos por el programa son justo el tipo que busca la F1: jóvenes y ricos. Alrededor del 46 por ciento son menores de 34 años, según Nielsen, mientras que el 69 por ciento gana más de $100,000 al año. En todo el mundo, los fanáticos de la F1 son uno de los deportes profesionales más jóvenes, con una edad promedio de 32 años, según una encuesta encargada por Motorsport Network en asociación con F1 y Nielsen Sports.

Pero el reconocimiento del nombre sigue siendo un problema para muchos conductores en EE. UU.; solo Hamilton ha logrado instalarse como un semi-regular en el circuito de programas de entrevistas nocturnos.

CHECO PÉREZ RECIBE APLAUSOS EN GRAN PREMIO DE MIAMI

Williams Racing ha hecho un gran esfuerzo publicitario con Sargeant, quien tocó la campana de cierre en NASDAQ en abril, pero fue el mexicano Sergio Pérez quien recibió los mayores aplausos en el Gran Premio de Miami del gran contingente de fanáticos hispanos en la multitud. Incluso el corredor australiano Daniel Ricciardo, que no tiene una unidad esta temporada, está tratando de mantener su nombre en el centro de atención, apareciendo en el Met Ball, al que asistió Hamilton anteriormente.

“Cuando los fanáticos marginales dicen: ‘Reconozco a esa persona como un piloto de F1’, es una historia reveladora de que sabes que lo lograste”, dice Boyle, quien también es director ejecutivo de SportMetric Research. “Alguien que no sea fanático de los deportes de motor se familiarizará con el deporte reconociendo a un conductor en lugar del evento en sí”.

Agrega: “Uno de los desafíos que tiene la F1 es la falta de pilotos estadounidenses. Eso no es necesariamente un perjuicio para los jóvenes, porque creo que miran más allá de las nacionalidades… Pero para la longevidad de la F1, es importante que desarrollen pilotos estadounidenses. .”

Es un punto con el que Domenicali no está de acuerdo. Él dijo: “Es importante centrarse en la calidad de los pilotos, no solo en el pasaporte. [La forma en que se construye el sistema de pilotos] está brindando la posibilidad correcta para todos los que quieren crecer”.

DE 17 A 22 CARRERAS

“Por supuesto, hay atención en los equipos para asegurarse de que los pilotos estén desarrollados. Es muy importante y no hay duda de que si hay un gran piloto estadounidense, este sería otro gran impulso para el mercado estadounidense. Entonces, esperemos”. que Logan Sargeant será el primero en presionar para que los más jóvenes se interesen en la Fórmula 1″.

La popularidad del deporte no solo ha hecho que el campeonato se expanda en los EE. UU., sino que también ha extendido su alcance en todo el mundo, pasando de 17 carreras en 2020 a 22 esta temporada (hubiera sido 24, si la Emilia-Romaña y el Gran Premio de China ​​no se había cancelado debido a inundaciones y COVID-19, respectivamente). Algunos han especulado que este número saltaría a 30 a finales de la década, pero Domenicali lo derriba.

“Hay más lugares a los que [les gustaría] albergar la Fórmula 1”, dijo. “[Pero] necesitamos ser equilibrados en nuestros proyectos, así que nos quedaremos con 24. Ese es un número creíble”.

Si bien se ha rumoreado que algunas carreras más antiguas en Europa pueden ser eliminadas del calendario para dar paso a nuevos circuitos, no parece que EE. UU. obtenga más que Miami, Austin para el Gran Premio de Estados Unidos en octubre y el regreso del Gran Premio de Las Vegas en noviembre, por ahora. “Por el momento, tener tres carreras en Estados Unidos… creo que es el equilibrio correcto”, dijo Domenicali. “Estoy muy feliz de estar aquí en Miami, muy feliz de volver a Austin y muy emocionado de estar en Las Vegas”.

F1 A LA PANTALLA GRANDE

Sobre la mudanza de la F1 a nuevas sedes, agregó: “Creo que esto depende de cómo un promotor o país quiera presentárnoslo. Lo correcto es asegurarnos de que cada gran premio tenga su propia personalidad diferente. Nuestro objetivo es hacer seguro de que hay la mezcla correcta”.

Siempre el vendedor, está tratando de encontrar nuevas formas de promover el deporte que ama y espera que Hollywood lleve la Fórmula 1 a la pantalla grande, con Brad Pitt usando un casco de piloto. Para garantizar que la acción sea lo más real posible, el director de Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski, y el productor Jerry Bruckheimer, quienes lideran el proyecto sin título con la coproducción de Hamilton, filmarán durante el fin de semana de carreras del Gran Premio de Gran Bretaña en julio. En la película, respaldada por Apple Original Films con un presupuesto estimado de 140 millones de dólares, un corredor de Fórmula 1 sale de su retiro para ser mentor de un piloto más joven.

“Sabemos que necesitamos captar la atención de diferentes grupos de personas. La película muestra cuán progresistas somos al tratar de asegurarnos de presentar nuestro producto en todas las plataformas”, dijo Domenicali. “Estamos involucrados con ellos. Es un gran proyecto porque comenzamos a filmar en Silverstone [sede del Gran Premio de Gran Bretaña], algo que nunca antes había sucedido”.

“SENTIR CURIOSIDAD POR LA FÓRMULA 1”

Como siempre, al parecer, Domenicali está tratando de encontrar nuevas formas de entusiasmar a los fanáticos, como lo llama Boyle, “ver autos ir muy rápido”.

Domenicali se despidió diciendo: “Solo quiero asegurarme de que todos sientan curiosidad por la Fórmula 1. Conéctese con nosotros, intente presionarnos para responder sus preguntas, sea positivo viniendo a vernos e intente capturar la intensidad de nuestro deporte”. eso es único. Es único ver a nuestros fanáticos todos juntos animando a los diferentes equipos, diferentes pilotos, pero compartiendo la misma pasión sin ninguna negatividad. Eso es realmente lo que queremos hacer”. N