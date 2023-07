¡Prepárate para sumergirte en la nostalgia y revivir los mejores momentos del emo en el tour “Emo X Siempre Vol.3”! Este evento único te llevará de vuelta a la era dorada de la música emocional con una selección impresionante de bandas y artistas que interpretarán covers de los grandes clásicos de bandas como My Chemical Romance, Pxndx, Paramore, Green Day, Fall Out Boy, Allison, Blink-182, Avril Lavigne, Pierce the Veil, A Day to Remember y muchos más.

El tour “Emo X Siempre” abarcará tres fechas emocionantes, con una alineación de talentos locales. ¡No te pierdas esta oportunidad para revivir tus canciones favoritas y crear nuevos recuerdos con amigos y amantes del emo! Aquí están las fechas y lugares:

12 de agosto en Licores Esmeralda de Tecate

Bandas: Don, N’ Again, Vivianni y Petus.

18 de agosto en Malgro Cervecería de Mexicali

Bandas: Don, Hey Bandit!, Those Bitches, N’ Again y Vivianni.

19 de agosto en Evolution Club de Tijuana

Bandas: Mi Mascota Leila, Cicuta, Nova IL, N’ Again, Vivianni y Those Bitches.

Cada banda y artista te sorprenderá con sus interpretaciones de himnos nostálgicos, desde la intensidad de My Chemical Romance hasta los clásicos pop punk de Blink-182.

Ya sea que quieras sumergirte en la noche emocional en Tecate, disfrutar de una energía inolvidable en Mexicali o unirte a la épica experiencia en Tijuana, asegúrate de reservar estas fechas en tu calendario. ¡Prepárate para cantar a todo pulmón!

No dejes pasar esta oportunidad de revivir los mejores momentos con las canciones de tu adolescencia y celebra la pasión y la música que nos unen.

¡Aprovecha los precios especiales de preventa disponibles en Eventbrite! N

Links de Preventa

Tecate: bit.ly/TecateEmo

Mexicali: bit.ly/MexicaliEmo

Tijuana: bit.ly/TijuanaEmo

