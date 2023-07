En su tercera ocasión buscando la candidatura a la presidencia de la República, Santiago Creel Miranda afirmó que está listo para aceptar el resultado del proceso interno, incluso si la decisión de la gente no le favorece. Durante una gira en Baja California, el político mencionó que el piso en el Frente Amplio por México es parejo y se mostró comprometido a no renunciar a su cargo de diputado.

Creel Miranda explicó que su intención de mantener su puesto como diputado se debe a su responsabilidad con la mesa directiva de la Cámara de Diputados y a su deseo de no descuidar sus responsabilidades legislativas. Aprovechando el receso parlamentario, ha llevado a cabo su labor proselitista sin dejar de cumplir con sus obligaciones.

El candidato dio la bienvenida a Xóchitl Gálvez y destacó que su participación en la contienda enriquece el proceso interno de selección del candidato de la alianza. Sin embargo, Creel Miranda aseguró que la competencia está reñida y que la definición final tendrá lugar una vez que solo queden tres aspirantes.

“Soy un demócrata. Ingresé a la política para impulsar el proceso de transición y tengo el orgullo y el honor de haber sido parte de él. Un demócrata se somete a los resultados de la mayoría, y yo me someteré a eso. Seré el primero en aceptarlo. Ya he decidido que quiero luchar, y el lugar que me corresponda lo decidirá la gente”, mencionó Creel Miranda.

Esta es la tercera vez que Santiago Creel Miranda busca la candidatura a la presidencia de la República. En 2005, perdió ante Felipe Calderón Hinojosa, y en 2012, quedó en tercer lugar detrás de Josefina Vázquez Mota. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: