El Cabildo del Municipio de Aguascalientes aprobó la designación de Jesús Vallín Contreras como director general del Modelo Integral de Aguas (MIAA), organismo que retomará el servicio del agua en la capital a partir de octubre. En este proceso, se desecharon otros tres perfiles.

Durante la sesión ordinaria de este lunes, el alcalde Leonardo Montañez Castro presentó como única propuesta el perfil de Vallín Contreras, quien actualmente se desempeña como encargado de despacho de la dirección administrativa de CCAPAMA, sin embargo, la propuesta no convenció a todos los regidores, argumentando una falta de experiencia para este cargo.

Alejandra Peña Curiel, de Morena, recordó que desde la bancada del partido, se recibieron varias propuestas para la dirección del organismo, las cuales se entregaron al presidente municipal para su valoración. Sin embargo, los perfiles fueron desechados.

“Es importante resaltar que estos perfiles tienen una alta capacidad técnica, experiencia probada de años y mucho interés en participar y abonar en la creación de MIAA. Es importante señalar también que pareciera que el análisis a estos perfiles no fue tomado con la seriedad que debió de haber sido”.

Por su parte, la regidora Citlali Rodríguez González, del PRI, adelantó que se abstendría de votar por la propuesta presentada por el alcalde, al coincidir en la falta de experiencia del encargado de despacho en CCAPAMA y por el rechazo al resto de las propuestas.

“Estos perfiles tuvieron que ser debatidos y expuestos y conocidos por la opinión pública, no solamente por los regidores, el tema que vamos a definir es de suma importancia, es quien va a estar al frente de la responsabilidad histórica de que las familias cuenten con el vital líquido”, dijo. “Me declaro una regidora responsable, por lo tanto, anulo en mi derecho mi voto, será en abstención”.

De igual manera, el regidor Gustavo Granados, de Movimiento Ciudadano, propuso incluso la posibilidad de analizar una reforma al reglamento de MIAA para poder destituir al director general en caso de no ver los resultados esperados en el servicio del agua.

“Creemos que debe ser el consejo directivo quien nombre al director general del organismo de MIAA, y en congruencia con eso hoy no vamos a votar a favor este nombramiento y queremos aprovechar para poner otro tema en la mesa, que es la posible facultad de que se pueda destituir, en caso necesario, al director a lo largo del tiempo”.

En el mismo espacio, la regidora Mirna Ruvalcaba del PAN, defendió la propuesta del alcalde capitalino e incluso recalcó que Jesús Vallín tiene integridad moral para dirigir el organismo del agua, y como muestra de ello, expuso su estado matrimonial.

“Al día de hoy, el Ingeniero Vallín tiene un negocio propio, para que luego no se diga que va a vivir del erario público, pero hay temas y puntos muy interesantes que resaltar en su currículum, por ejemplo, en su carta de vida, tiene 63 años, de los que 51 ha vivido en Aguascalientes, su integridad moral por tener una familia con una relación conyugal con la misma persona, su esposa, desde hace 42 años, entonces yo digo que ahí es cosa que resaltar ”.

La edil resaltó que el actual funcionario municipal es Ingeniero Industrial, con una maestría en Tecnología Educativa, y actualmente cursa un Doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Cuauhtémoc.

Después de la sesión, el presidente Leonardo Montañez señaló que si no se presentan los resultados esperados dentro del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes, se harán cambios entre sus integrantes.

“Decidimos que el ingeniero Jesús Vallín, por la experiencia y los trabajos, así como encargado de la transición, pues es lo que en este momento resulta el más idóneo, pero también decir que no es un cheque en blanco, quien no funcione, se realizarán cambios, no hay nombramientos vitalicios ni nombramientos por tres años”, concluyó.