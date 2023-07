El albergue para migrantes habilitado en el municipio de Jesús María está en riesgo de cerrar definitivamente, debido a la falta de recursos necesarios para su mantenimiento, señaló el propietario de este inmueble, Jesús Antonio Maya López.

El ciudadano explicó que hace días, el albergue se clausuró por personal de Regulación Sanitaria del Instituto de Servicios de Salud del Estado (ISSEA) y de Protección Civil Estatal, quienes ordenaron la remodelación y limpieza del lugar.

Sin embargo, ante la falta de dinero para ello, el albergue podría cerrar sus puertas.

“Yo creo que sí vamos a tener que cerrar, no existe capital para arreglar todo, están llegando muchos migrantes, no los puedo recibir, y de verdad da pena no poder dejarlos entrar cuando hay espacio, pero también no quiero echarme la responsabilidad de que, por la mala instalación eléctrica que ellos han descompuesto, haya un incendio”.

“Ayer en la noche llegaron migrantes que estuvieron en la parte de atrás y ahí se quedaron a dormir, y cocinaron con carbón. El gobierno del estado no está haciendo nada rápido para apoyar a estos migrantes”, dijo.