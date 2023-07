Este miércoles, el ex canciller Marcelo Ebrard recorrió la capital de Aguascalientes para encontrarse con los grupos que lo apoyan en su intención de obtener la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación y para presentar el proyecto de seguridad “Plan Ángel”.

En conferencia de prensa, afirmó que del resto de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, él es el único que es sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo he sido el único en la contienda que ha sido sucesor del presidente y tuve la suerte, como soy una gente recta y derecha, de que me invitara a participar y hasta ahora me incluyera en la lista del corcholateo, porque voy como herencia, voy continuando los programas que hemos hecho juntos”, apuntó.