El estado de Aguascalientes expidió la primera acta de nacimiento no binaria a nombre de Yesbel Emmanuel de la Rosa Barrientos, de 35 años de edad, quien recibió este documento cinco semanas después de haber interpuesto un amparo.

Yesbel consideró que con este paso, alcanzó un derecho en relación a su identidad, ya que desde su infancia sufrió de críticas por su forma de ser y vestir.

“A mí me gusta ser yo, y yo me considero una persona no binaria y que puedo manifestarme como tal, y que lo haga ya con mi acta de nacimiento, las instituciones me tendrán que reconocer como persona no binaria, al igual que el resto de mis documentos”, manifestó.