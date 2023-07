Trabajadores de la Salud iniciaron con un paro de labores indefinido lo que afectará el servicio de Consulta Externa, Caravanas de la Salud y la operación de los Centros de Salud en demanda de contratación de personal y por la falta de insumos para su trabajo.

El paro de labores que inició a las siete de la mañana de este día se mantendrá en tanto la Secretaría de Salud el gobierno de Baja California continúe sin atender un pliego petitorio de 93 puntos que le entregaron desde el pasado mes de marzo.

En entrevista la secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Sección 24, Alejandrina Vázquez Espinoza explicó que acudieron a la oficina del secretario Adrián Medina Amarillas para conocer el avance en su pliego pero el personal no pudo siquiera localizar el documento.

“Los principales reclamos son la falta de personal, la falta de insumos, la falta de material de curación, médicos especialistas, enfermeras, camilleros para todas las áreas en general y todos los centros de salud” dijo.

Aseguró que actualmente, la secretaría de salud no cubre las vacantes de personal de enfermería que cuando se incapacitan o los lugares del personal de vacaciones lo que provoca sobrecarga de trabajo entre las enfermeras en el hospital general.

Añadió que no se cubren al personal de enfermería que se incapacita, que tiene incapacidad por gravidez, vacaciones programadas, no cubren ese personal, existiendo una sobrecarga de trabajo, además de que no se tiene material para protección y curación.

La falta de insumos y medicamentos es un problema que se tiene desde hace varios años reconoció el director del Hospital General Clemente Zúñiga quien refirió que existen plazas que no pueden ser llenadas con rapidez como las de médicos especialistas. Lamentó que el gasto en salud nunca será suficiente y aclaró que durante el paro de labores que mantiene el personal sindicalizado los servicios de urgencias no se detendrán ni el de la farmacia para surtir recetas.

“Este es un problema de hace varios años, se trabaja todos los días, tenemos insumos. Sabemos que la salud es un barril sin fondo, se están consiguiendo los insumos, cuando de repente falta uno se trabaja en conseguirlo, en tenerlo lo más pronto posible” dijo. “En general hemos estado más o menos bien, tal vez una disminución este mes pero en general hemos andado con los insumos cerca del 80%” abundó y dijo que en cuanto a personal están un diez por ciento debajo de las necesidades del hospital. “Este hospital está sobrepasado desde hace muchos años, por eso el trabajar en abrir el otro Hospital General en la Zona Este, reforzar los hospitales de Tecate, Rosarito, el Hospital Materno-Infantil. Eso ha venido poco a poco desfogando la carga de trabajo, pero todavía sigue siendo muy importante” sostuvo.

Una de las enfermeras en paro de labores que tiene 40 años de servicio sostuvo que “Nosotros tenemos un conflicto laboral, estamos tratando de dar un buen servicio a la población. ¿Cómo es posible que estemos teniendo que comprar nuestro equipo para resolver la situación para atender a nuestros pacientes? Todo es algo que nos ha estado rebasando”. N

