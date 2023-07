El expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, visitó este martes el Congreso del Estado de Aguascalientes para impartir la conferencia “Crisis de la Democracia Constitucional”, donde llamó a los ciudadanos a defender a las instituciones autónomas.

Previo a este evento, el ex funcionario se dijo preocupado por las actividades impulsadas por los diversos partidos políticos de México, con las que se busca elegir a los próximos candidatos o candidatas a la presidencia de la República, en 2024.

Consideró que tanto las llamadas “corcholatas” presidenciales como los aspirantes de la oposición están participando en una etapa de simulación de precampañas, al organizar recorridos por el país, buscando obtener el reconocimiento de sus militantes.

“A mí me preocupa mucho que estemos en una etapa de simulación, y que todos los actores políticos entren en una etapa de simulación, se dice que hay quien está haciendo recorridos y no proselitismo para nombrar a un coordinador de la transformación que seguramente no va a ser ni candidato ni candidata, ¿verdad?”, dijo en tono sarcástico.

“Si el coordinador de la transformación va a ser candidato, estamos ante una simulación o violación de la ley. Y por el otro lado, que se va a nombrar al líder del frente, seguramente el líder del frente no va a ser candidato o candidata ¿verdad?, todo mundo tiene claro de que esto en realidad es una campaña de definición de candidaturas, anticipar una precampaña”.